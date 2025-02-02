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Bahçelievler Belediyesi 9. Bisiklet dağıtım törenini gerçekleştirdi

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan çekilişle 100 vatandaşa bisiklet hediye edildi. Çekilişlerin her ay devam edeceği öğrenilirken, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler'deki her çocuğun, gencin bisikleti olsun. Büyüklerimizin de olsun ve sağlıklı spor yapsınlar dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 9'uncu bisiklet dağıtım töreni yapıldı. Her ay yapılan bisiklet dağıtım çekilişinde 100 kişiye bisiklet hediye ediliyor. Sporu, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve hava kirliliğini azaltmak amacıyla yapılan proje çerçevesinde bu güne kadar 2 bin 600 kişiye bisiklet dağıtımı yapıldı. Yapılan törene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Belediyesi Meclis üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.

"Amacımız bisikleti yaygınlaştırıp herkesin bisiklet kullanmasını sağlamak"

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, " Bu güne kadar 2 bin 600 civarında bisiklet dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz. Her ay 100 adet bisiklet dağıtıyoruz. Buradaki bakış açımız, bisikleti olamayan arkadaşlarımıza bisikleti ulaştırıp çocuklar için bisikleti eğlence ve spor haline dönüştürmek yetişkinler içinde bisiklet sürmeyi bir spor haline getirmek istiyoruz. İlçemiz genel olarak yokuşlu ve engebeli olmadığı için bisiklet sürmeye elverişlidir. Amacımız bisikleti yaygınlaştırıp herkesin bisiklet kullanmasını sağlamak ve sağlıklı bir toplum oluşmasını sağlamak, ayrıca bisiklet kullanımı hava kirliliğini azaltıyor" dedi.