Bahçelievler Belediyesi 9. Bisiklet Dağıtım Törenini Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Bahçelievler Belediyesi 9. Bisiklet Dağıtım Törenini Gerçekleştirdi

Bahçelievler Belediyesi, 100 vatandaşa bisiklet hediye ettiği 9. bisiklet dağıtım törenini düzenledi. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, her ay devam edecek çekilişler ile bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı ve hava kirliliğini azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.

02.02.2025 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediyesi 9. Bisiklet dağıtım törenini gerçekleştirdi

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan çekilişle 100 vatandaşa bisiklet hediye edildi. Çekilişlerin her ay devam edeceği öğrenilirken, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler'deki her çocuğun, gencin bisikleti olsun. Büyüklerimizin de olsun ve sağlıklı spor yapsınlar dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 9'uncu bisiklet dağıtım töreni yapıldı. Her ay yapılan bisiklet dağıtım çekilişinde 100 kişiye bisiklet hediye ediliyor. Sporu, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve hava kirliliğini azaltmak amacıyla yapılan proje çerçevesinde bu güne kadar 2 bin 600 kişiye bisiklet dağıtımı yapıldı. Yapılan törene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Belediyesi Meclis üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.

"Amacımız bisikleti yaygınlaştırıp herkesin bisiklet kullanmasını sağlamak"

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, " Bu güne kadar 2 bin 600 civarında bisiklet dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz. Her ay 100 adet bisiklet dağıtıyoruz. Buradaki bakış açımız, bisikleti olamayan arkadaşlarımıza bisikleti ulaştırıp çocuklar için bisikleti eğlence ve spor haline dönüştürmek yetişkinler içinde bisiklet sürmeyi bir spor haline getirmek istiyoruz. İlçemiz genel olarak yokuşlu ve engebeli olmadığı için bisiklet sürmeye elverişlidir. Amacımız bisikleti yaygınlaştırıp herkesin bisiklet kullanmasını sağlamak ve sağlıklı bir toplum oluşmasını sağlamak, ayrıca bisiklet kullanımı hava kirliliğini azaltıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Hava Kirliliği, Hakan Bahadır, Bahçelievler, Son Dakika

Son Dakika Genel Bahçelievler Belediyesi 9. Bisiklet Dağıtım Törenini Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:29 Şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında
22:23 Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
21:49 Sedat Peker üniversiteden mezun oldu Sedat Peker üniversiteden mezun oldu
21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
08:51 Hülya Koçyiğit, Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 00:48:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler Belediyesi 9. Bisiklet Dağıtım Törenini Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.