Bahçelievler\'de Dükkan Kurşunlandı: 3 Yaralı

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Bahçelievler'de bir şahıs husumetlisinin bulunduğu dükkanı böyle kurşunladı: 3 yaralı

İSTANBUL - Bahçelievler'de husumetlisinin bulunduğu dükkana kurşun yağdırdı. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Bahçelievler Şirinevler'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir oto lastik tamir dükkanında oturan Veysel Çağrı'yı gören husumetlisi bir şahıs iş yerine kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Saldırıda Veysel Çağrı'nın yanı sıra iş yeri sahibi Murat E. ve arkadaşları Nizar A.'da yaralandı. Saldırıyı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İş yerinden çıkarak yardım isteyen yaralılara ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaşanan bu dehşet dolu anlar güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntüler de iş yerine doğru yaya olarak yaklaşan saldırgan velinden çıkardığı silahla iş yerine ateş ederek olay yerinden kaçıyor. Bu sırada dışarı çıkarak yardım isteyen yaralıların yardımına çevredekiler koştuğu görülüyor.

Saldırıda yaralanan iş yeri sahibi Murat E.'nin babası Nihat E. asıl hedefin oğlunun arkadaşı olduğunu belirterek "Benim çocuğum iş yerinde arkadaşı Nizar ile otururken yanına Veysel geliyor daha sonra saldırgan gelerek iş yerini tarıyor. Saldırıda iş yerinde bulunan oğlum dahil 3 kişi yaralanıyor. Aslında saldırı Veysel'e gerçekleşiyor ama arada benim çocuğum ve arkadaşı da yaralanıyor. Veysel'in durumu ağır diğerleri daha hafif yaralı. Verilmiş sadakamız varmış. Bizim düşmanımız yok ama adam husumetlisine sıkınca bizim çocuk araya gitmiş" dedi