Bahçelievler'de gençler YKS sonrası Emre Fel konseri ile coştu

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi'nce YKS sonrası gençlerin sınav stresini atması amacıyla sanatçı Emre Fel'in sahne aldığı "Gençlik Konseri" etkinliği düzenledi. Konserde Emre Fel, en sevilen şarkılarını Bahçelievler'li vatandaşlar için söyledi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası gençlere moral vermek amacıyla sanatçı Emre Fel'in sahne aldığı "Gençlik Konseri" etkinliği düzenlendi. Bahçelievler'de bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen konsere Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve birçok vatandaş katıldı. Konserde sanatçı Emre Fel, en sevilen şarkılarını Bahçelievler'li vatandaşlar için söyledi. Konser sırasında Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır tarafından sanatçıya çiçek ve Siyavuşpaşa Kasrı minyatürü hediye edildi.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Okullar bitti. İlkokul, ortaokul, lise, imtihanlar bitti. Liseye giriş ve bugün de üniversiteye giriş sınavı bitti. Artık tatil sizin, eğlence sizin. Hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Sevgili genç arkadaşlarım, hayatınızın en güzel dönemindesiniz. İleride sorumluluk sahibi olunca anlayacaksınız. Üniversite hayatı da o kadar güzel. Eğitim hayatınızı, lise, ortaokul, üniversite hayatının kıymetini bilin. Ben giren öğrencilere çok başarılar diliyorum. İnşallah Bahçelievler'den hem lise, hem üniversite imtihanında iyi sonuçlar gelecek. Şimdiden hepinizi tebrik ediyorum. Üniversiteyi kazanmamak hayatın sonu değil. Ancak bence imkanlar ölçüsünde herkes üniversiteye gitmeli. Bakkal bile olsanız lütfen üniversite okuyun. Çünkü kendinizi geliştirmenin yolu o. Çağ, bilim çağı. İster lastikçi olun, ister fabrika sahibi olun. İster doktor olun lütfen üniversiteye gidin. Kütüphanelerimiz var. Sabaha kadar açık. Kocasinan'da Kongre Merkezi var. Yeter ki siz çalışmak isteyin. Bahçelievler'de her öğrenci arkadaşım, her genç, siyasi görüşü, ırkı, mezhebi, ne olursa olsun. Biz sizin genç olmanıza, insan olmanıza bakıyoruz" dedi.