Bahçelievler'de Kanalizasyon Taştı, Vatandaşlar İBB'ye Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Genel

Bahçelievler'de Kanalizasyon Taştı, Vatandaşlar İBB'ye Tepki Gösterdi

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen kanalizasyon taşması nedeniyle caddeyi kötü koku sardı. Vatandaşlar, 3 gündür sorunu çözemeyen İBB'ye isyan etti ve duruma müdahale edilmediğini belirttiler.

28.01.2025 22:02
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Bahçelievler'de kanalizasyon taştı, etrafı pis koku sardı

Vatandaşlar İBB duruma müdahale etmediği için isyan etti

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de kanalizasyonun taşması sonucu caddeyi kötü koku sardı. Yer yer su birikintilerin oluştuğu caddede araçlar güçlükle ilerledi. Vatandaşlar duruma isyan ederek 3 gündür sorunu çözemeyen İBB'ye tepki gösterdi.

Olay, dün Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 29 Ekim Cadde'sinde kanalizasyon taştı. Taşan lağım suları nedeniyle caddede yer yer su birikintileri oluştu. Araçlarının trafikte güçlükle ilerlemesinin yanı sıra çevreyi kötü koku sardı. Vatandaşların başvurularına rağmen 3 gündür sorun bir türlü giderilemedi. Çevreye yayılan kötü kokuya ve su birikintilerine isyan eden mahalle sakinleri, 3 gündür duruma müdahale etmeyen İBB'ye tepki gösterdi.

"Halini gör İstanbul 2025'teyiz"

Cadden vatandaşların ağzını kapatarak geçtiğini belirten Halil Karataş "5 ve 6 arkadaş şoförüz 3 gündür buradayız. Burnumuz alıştı. Sabaha kadar uyuyamıyoruz. Halini gör İstanbul 2025'teyiz. Belediye kendisi düşünsün, caddelerden millet ağzını kapatarak geçiyor. Mikrop, yaz olduğunda burası kurudu zaman burasın tozu daha kötü olacak" dedi.

"Belediyeyi gören yok"

Kokudan şikayetçi olan Fatma Aydemir "Lağım tıkanmış, Kuyumcukentte kadar gidiyor. Şuan belediyeyi gören yok" şeklinde konuştu.

Fadime Metin "Hiç sahip çıkmıyorlar. Gerçekten mağdurum baksan şu pisliğe, kötü bir koku var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bahçelievler'de Kanalizasyon Taştı, Vatandaşlar İBB'ye Tepki Gösterdi - Son Dakika

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