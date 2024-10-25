Bakan Göktaş ve Sümeyye Erdoğan Yaralıları Ziyaret Etti

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Bakan Göktaş ve Sümeyye Erdoğan'dan yaralılara ziyaret

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, bölücü terör örgütü PKK tarafından TUSAŞ tesislerine düzenlenen saldırıda yaralananları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Göktaş ve Erdoğan yaralıların son durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.