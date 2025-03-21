Bakan Memişoğlu: Kayseri sağlık çalışanları için planlama yapılıyor - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu: Kayseri sağlık çalışanları için planlama yapılıyor

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri ziyaretinde 37 bin sağlık çalışanı için planlamaların yapıldığını ve Kayseri'nin sağlık teknolojisi alanında önemli bir merkez olacağını ifade etti.

21.03.2025 13:05  Güncelleme: 13:16
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Bakan Memişoğlu: "37 bin sağlık çalışan için arkadaşlarımız planlamayı yapıyor"

"Kayseri sağlık teknolojisi üretimi için altyapısı olan bir şehir"

KAYSERİ - Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında Kayseri'ye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri Valiliği ziyaretinde yaptığı açıklamasında, "37 bin sağlık çalışan için arkadaşlarımız planlamayı yapıyor" dedi.

Bakan Memişoğlu'nu valilik önünde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri karşıladı.

Kayseri'nin Türkiye'nin önemli şehirleri arasında olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında 43. ilimiz Kayseri'ye geldik. Kayseri topraklarımızın, Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden bir tanesidir. Hem üretme anlamında, hem ticaret anlamında, hem insaniyet anlamında gerçekten Türkiye'nin örnek şehirlerinden bir tanesi. Sağlıkla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Daha iyi sağlık hizmeti vermek için hep beraber daha iyisini nasıl yapabilirizi tartışacağız. İnşallah Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıklı dünyaya örnek hizmet sunarken de özellikle Kayseri için söylüyorum; Kayseri sağlık teknolojisinin üretiminin de üssü yapmak için altyapısı olan bir şehir. Özellikle Erciyes Üniversitesi biliyorsunuz özellikle Türkiye'ye kovid aşısını hediye eden bilim insanlarının olduğu bir üniversite. Orada tıbbi teknolojisini üretebilecek, aşısını üretebilecek altyapısı var. Onun için biz bunu daha da geliştirip, daha iyi yerlerde Türkiye'nin sağlıkla ilgili teknolojisinin merkezi olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bakan Memişoğlu, 37 bin sağlık çalışanı için de planlamaların yapıldığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız söyledi; herkes merak ediyor. 37 bin hekim dışı sağlık çalışanı alacağız. Bununla ilgili arkadaşlarımız planlamayı yapıyorlar. En iyi şekilde de insanlarımıza hakkaniyetli şekilde bu kadroları dağıtacağız. Ben özellikle Türkiye'nin hayırseveriyle, kamusuyla, insanıyla örnek olan şehrinde olmaktan çok mutluyum, tekrar ediyorum. Herkesin şimdiden Ramazan Bayramı'nı kutluyor, aynı zamanda da bundan sonraki günlerimizin çok daha iyi olması için sağlıkla ilgili çalışmalarımıza da gece gündüz devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu daha sonra diğer programlarına katılmak için valilikten ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Memişoğlu: Kayseri sağlık çalışanları için planlama yapılıyor - Son Dakika

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