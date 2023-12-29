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Bakan Uraloğlu: Yalova-Armutlu karayolu yapımı yılan hikayesine döndü - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: Yalova-Armutlu karayolu yapımı yılan hikayesine döndü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1998 yılında ihalesi yapılan Yalova-Armutlu karayolu projesinin istenilen hızda tamamlanamadığını belirtti. Bakan Uraloğlu, yıllardır tamamlanamayan yolun önümüzdeki ay ikmal ihalesinin yapılacağını ve projenin hızla ilerleyeceğini söyledi.

29.12.2023 - 21:00,
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Bakan Uraloğlu'ndan yapımı yılan hikayesine dönen Yalova- Armutlu karayolu açıklaması

Uraloğlu: "İstediğimiz hızda bitiremediğimiz bir projemiz var"

YALOVA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1998 yılında ihalesi yapılan 45 kilometrelik Yalova-Armutlu kara yoluyla ilgili, "İstediğimiz hızda bitiremediğimiz bir projemiz var" dedi.

Yalova'ya bir dizi programa katılmak için gelen Bakan Uraloğlu, valilik ziyaretinin ardından Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'un konuğu oldu. Ziyaret sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Uraloğlu, 1998 yılında merhum Başbakan Mesut Yılmaz'ın döneminde ihalesi yapılan Yalova - Armutlu kara yoluyla ilgili açıklamada bulundu. 4 cumhurbaşkanı, 6 başbakan ve 13 hükümet geçmesine rağmen bir türlü tamamlanamayarak yılan hikayesine dönen yola değinen Bakan Uraloğlu, "İstediğimiz hızda bitiremediğimiz bir projemiz var" diye konuştu.

Uzun yıllar Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde konuyla ilgili problemin çözülemediği yolla ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Çınarcık - Armutlu yolu. 45 kilometre olan yolun 35 kilometresini bitirdik. Geçmişte bazı sıkıntılarımız oldu. Onu artık çok yakın takibe aldık artık. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki ay inşallah o ikmal ihalesini yaparız. Ondan sonra biz orayı Yalova'nın Çınarcık'ın, Armutlu'nun gündeminden inşallah çıkarmış olacağız. Bundan sonraki ziyaretlerimizde buranın ne kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini hep beraber görmüş olacağız" dedi.

Bakan Urakoğlu, AK Parti ve MHP il başkanlığı ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı

Bakan Uraloğlu: Yalova-Armutlu karayolu yapımı yılan hikayesine döndü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: Yalova-Armutlu karayolu yapımı yılan hikayesine döndü - Son Dakika
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