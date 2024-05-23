Bakırköy'de kadınlara lastik değiştirme dersi - Son Dakika
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Genel

Bakırköy'de kadınlara lastik değiştirme dersi

Bakırköy'de düzenlenen 'Lastik Değişimi ve Araç Bakım Atölyesi'nde 15 kadın otomobil lastiğini başarıyla söküp taktı. Kadınlar, kendi araçlarının lastiklerini değiştirebilecekler.

23.05.2024 20:13
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Bakırköy'de kadınlara "lastik değiştirme" dersi

İSTANBUL - Bakırköy'de kadınlar için düzenlenen 'Lastik Değişimi ve Araç Bakım Atölyesi' renkli görüntülere sahne oldu. Atölyede eğitim alan 15 kadın otomobil lastiğini başarıyla söküp taktı.

Bakırköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Lastik Değişimi ve Araç Bakım Atölyesi" düzenlendi. Atölyede erkeklerle özdeşleşen lastik değiştirme eğitimi, kadınlar için verildi. Atölye içeriği, kadınların gündelik yaşamda ihtiyaç duydukları araç bakımı ve lastik değişimi yapım becerilerine sahip olacak şekilde hazırlandı. Atölyede, 15 kadına teorik eğitim verildikten sonra kadınlar bilgilerini pratiğe dökerek lastik değiştirdi. Kadınların heyecanla lastik değiştirdikleri anlar renkli görüntülere sahne oldu.

"Kadınlar, kendi araçlarının lastiklerini değiştirebilecekler"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürü Kezban Alacücük, "Atölyenin başvurularını ilk çıktığımız zaman bütün başvuruların dolduğunu, aynı gün içerisinde gördük. Bu da gerçekten bu alanda ne kadar çok ihtiyaç olduğunu bize göstermiş oldu. Bugün burada ilk atölyemizi 15 kadınla gerçekleştirdik. Çok farklı meslek alanlarından kadınlarımız var. Yaş grupları da çok farklı. Öğretmenlerimiz, mimarlarımız, öğrencilerimiz var. Bu popülasyon çok önemli. İhtiyacın ne kadar geniş bir alanda olduğunu bize gösteriyor. Atölyelerimizi düzenli olarak 2 haftada bir rutin bir şekilde yürütüyor olacağız. Talepler geldikçe, biz de atölyelerimizi sürdürüyor olacağız. Bugün burada kadınlar, 'Lastik Değişimi ve Araç Bakım Atölyesi' ile kendi araçlarının lastiklerini değiştirebilecekler. Araçlarında herhangi bir ikaz ışığı olduğunda bunun sebebinin ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini öğrenecekler. Araç bakımını kendileri üstlenebilecekler. Atölyemiz interaktif ve uygulamalı bir atölye. Dolayısıyla şuan da teorik kısmındalar, birazdan araç üzerinde lastik değiştirmeyi kendileri uygulamalı olarak deneyimliyor olacaklar" dedi.

"Kimseye ihtiyaç duymadan, kendi lastiğimizi kendimiz değiştirebileceğiz"

Atölyede eğitim alan Lale Çokgezer, "Katıldığım eğitim kadınlara lastik hakkında bilgiler verdi. Ayrıca lastiğin değişimini öğreniyoruz. Çok faydalı bir eğitim. Kimseye ihtiyaç duymadan, kendi lastiğimizi kendimiz değiştirebileceğiz. Devamını bekliyorum. Bence eğitim kadınlar tarafından çok rağbet görecek. Ben çok beğendim, bilgilendim. Hesabımdan da paylaşacağım. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

"Lastik patlarsa nasıl değiştirmemiz gerektiğini öğrendik"

Lastik değiştirme eğitimi alan Melike Çiçek ise, "Lastik hakkında bilgi edindik. Seyir halindeyken lastiğimiz patlarsa veya herhangi bir arıza durumunda nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz. Lastik patlarsa nasıl değiştirmemiz gerektiğini öğrendik. Şuan da eğitimini alacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakırköy'de kadınlara lastik değiştirme dersi - Son Dakika

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