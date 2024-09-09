Vali, Şehidin Eşini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Genel

Vali, Şehidin Eşini Ziyaret Etti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit olan Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı'yı doğum yaptığı hastanede ziyaret etti. Şehit olduğu gün dünyaya gelen erkek çocuğu için Valilik başsağlığı diledi ve yaralı jandarma personeline acil şifalar temennisinde bulundu.

09.09.2024 21:41
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Balıkesir Valisi, Şehidin yeni doğum yapan eşini ziyaret etti

Şehit olduğu gün oğlu dünyaya geldi

BALIKESİR - Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit olan 4 askerden biri olan Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı'yı doğum yaptığı hastanede ziyaret etti.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit düşen Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı, Balıkesir Şehir Hastanesinde doğum yaptı. Şehidin erkek evladını ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu açıklamalarda bulundu. Vali Ustaoğlu, "Malumunuz dün Tunceli Ovacık ilçemizde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 Jandarma kahramanımızı şehit verdik. Bunlardan birisi de Balıkesir ilimizin damadıydı. Acı bir tesadüf ki şehit verdiğimiz gün aynı zamanda bizim şehidimizin hanımı doğumunun son günleri yaklaşmış bir vaziyetteydi. Dün gece bir doğum gerçekleştirdirdi ve erkek bir evladı dünyaaya geldi. Biraz önce kızımızı ziyaret ettik, çok sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirmiş. Ona da hoş geldin diyoruz bir taraftan. Diğer taraftan da tabi acımız büyük. Bir de malumunuz şehidimizin Isparta'da İkindi namazından sonra defni olacak. Ben tekrar tüm milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralı olan jandarma personelimize de acil şifalar diliyoruz. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tip acılardan ve tüm sıkıntılardan inşallah kurtarsın ve bir daha böyle acılar yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İsmail Ustaoğlu, Balıkesir, Jandarma, Tunceli, Ovacık, Genel, Son Dakika

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