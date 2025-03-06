Bandırma'da Ramazan'da Balık Bolluğu - Son Dakika
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Bandırma'da Ramazan'da Balık Bolluğu

Bandırma Balık Hali'nde Ramazan'da balık çeşitliliği arttı, ancak satışlar azaldı.

06.03.2025 17:26
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Bandırma'da Ramazan Ayı'nda balık bolluğu

Bandırma Balık Hali'nde Ramazan bereketi, tezgahlar dolu, satışlar sakin

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Balık Hali'nde Ramazan ayıyla birlikte balık fiyatları düşüşe geçti. Denizlerde 15 Nisan'da sona erecek av sezonu öncesinde tezgahlar farklı türde balıklarla dolarken, esnaf bolluğa rağmen vatandaşların balığa olan ilgisinin Ramazan ayında azaldığını belirtiyor.

Balıkçı Barış Yıldız, Ramazan ayında vatandaşların balık tüketimini azalttığını ve bu durumun fiyatları düşürdüğünü ifade etti. Yıldız, "Ramazan'ın bereketiyle birlikte tezgahlarda balık çeşitliliği oldukça fazla. Ancak satışlarımız beklediğimiz düzeyde değil. Vatandaşlarımız Ramazan ayında balık tüketimine daha az yöneliyor. Fakat şu an fiyatlar oldukça uygun. Ramazan sonrasında av yasağıyla birlikte fiyatların artacağını düşünüyoruz" dedi.

Ramazan öncesinde 350-450 TL arasında değişen hamsi fiyatlarının 250 TL'ye kadar düştüğünü belirten Yıldız, fırtınanın balık fiyatları üzerinde büyük bir etkisi olmadığını, ancak ilerleyen günlerde balık arzının azalmasıyla fiyatların yeniden yükselebileceğini dile getirdi.

Bandırma Balık Hali'nde satılan balıkların güncel fiyatları ise şöyle: Karadeniz Hamsi: 250 TL Marmara İri Hamsi: 350 TL, Ege İstavrit: 150 TL, Yerli İstavrit: 200 TL, Palamut (Tane): 250 TL, Karadeniz Levrek (Tane): 150 TL, Deniz Levrek: 200 TL, Karadeniz Mezgit: 200 TL, Bako: 400 TL, Yerli Somon (Kg): 400 TL.

Balıkçılar, vatandaşların Ramazan ayında uygun fiyatlarla bol çeşit balık tüketme fırsatına sahip olduğunu vurgularken, Ramazan sonrasında fiyatların yükselme ihtimaline dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bandırma'da Ramazan'da Balık Bolluğu - Son Dakika

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