Bandırma'da Yoğun Sis Görsel Şöleni - Son Dakika
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Bandırma'da Yoğun Sis Görsel Şöleni

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Bandırma'da hava sıcaklığının düşmesiyle sis bulutları şehri kapladı, görsel şölen havadan görüntülendi.

02.02.2025 10:14
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Bandırma'da yoğun sis, şehri kaplayan doğal görsel şölen

Bandırma'da sis şöleni, deniz üzerinden akıp gelen görsel şölen havadan görüntülendi

Bandırma yoğun sise teslim, gökyüzünden görüntülenen eşsiz manzara

Bandırma'da hava değişimi görsel şölen oluşturdu, sis bulutları şehri sardı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte deniz üzerinden yükselen yoğun sis bulutları, şehri adeta bir örtü gibi kapladı. Gündüz sıcaklığının 15 derecelerden 9 dereceye gerilemesiyle oluşan sis, özellikle alçak kesimlerde etkili olurken yüksek bölgeler açık kaldı.

Sis bulutlarının şehre doğru süzülmesi, drone ile havadan görüntülenerek eşsiz bir manzara ortaya çıkardı. Bandırma'nın üzerinde akıp giden bir nehir gibi duran sis dalgaları dikkat çekiyor. Özellikle sahil bölgesi, sanayi alanları ve şehir merkezi yoğun sis altında kalırken, yüksek tepeler bu doğa olayının üstünde kaldı.

Bandırma ve Erdek bölgelerinde etkili olan sis, gece boyunca belirli aralıklarla devam etti. Bu tür yoğun sis olayları, genellikle ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklandığı ifade edilirken, uzmanlar, özellikle sürücüler için dikkatli olunması için uyarlarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bandırma'da Yoğun Sis Görsel Şöleni - Son Dakika

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