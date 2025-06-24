Bankamatikte Bulunan 19 Bin Lira Polise Teslim Edildi - Son Dakika
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Genel

Bankamatikte Bulunan 19 Bin Lira Polise Teslim Edildi

24.06.2025 13:37
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Hendek'te bir vatandaş, bankamattan bulduğu 19 bin 800 lirayı polis merkezine teslim etti.

Para yatırmak için gittiği bankamatikte binlerce lira para buldu

Sahibini ortada bulamadığı parayı polis merkezine teslim etti

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir vatandaş para yatırmak için gittiği bankamatiğin haznesinde bulduğu 19 bin 800 lirayı polis merkezine teslim etti.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Hendek ilçe merkezi Başpınar Mahallesi'nde bulunan bankamatiğe para çekmek için giden Yener Gözdağı isimli vatandaş, para haznesinde unutulmuş banknotları fark etti. Paranın sahibini bulamayan ve ilgili bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçen duyarlı vatandaş, banka yetkililerinin yönlendirmesiyle parayı şube açıldığında teslim etmesi gerektiği bilgisini aldı. Ancak o sırada banka kapalıydı. Gün içinde çalıştığı için bankaya gidemeyeceğini aktaran duyarlı vatandaş, çözüm olarak parayı polis merkezine götürmeyi tercih etti. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak altına alınan 19 bin 800 liranın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bankamatik haznesinde bulduğu parayı polise teslim eden Gözdağı, "Para çekmek için bankamatiğe geldim ve o esnada bankamatiğin haznesinde para gördüm. Müşteri temsilcisini aradım oradan bana bankamatiğin seri numarasını sordu ve söyledim. O da bana buradan bir işlem yapamayacağını ve para ile birlikte şubeye gitmemi söyledi. Ama çalıştığım için şubeye gidemedim ve bu sebeple bulduğum parayı polis merkezine teslim ettim" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Sakarya, Hendek, Hukuk, Genel, Yaşam, Banka, Son Dakika

Son Dakika Genel Bankamatikte Bulunan 19 Bin Lira Polise Teslim Edildi - Son Dakika

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