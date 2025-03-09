Başakşehir'de Ramazan Coşkusu: Eğlence Çadırı İle Dolu Dolu Etkinlikler

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan çadırında vatandaşlar doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş eğlenerek güzel vakit geçiriyor.

Başakşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşlara keyifli anlar sunuyor. Kayaşehir Mahallesi Kent Meydanına kurulan çadırda düzenlenen gösteri ve oyunları izleyen vatandaşlar ve çocuklar çeşitli aktivitelere dahil oluyor. Ramazan süresinde her akşam 19.45 ile 12.00 saatleri arasında hizmete açık olan çadır, bayrama kadar ziyaretçilerini ağırlamaya deva edecek.

"Farklı ilçelerden de tüm komşularımızı davet ediyoruz"

Etkinlik alanına gelerek vatandaşlarla vakit geçiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir'de ramazan dolu dolu geçiyor. Ramazan çadırımızın önündeyiz ışıl ışıl meydanımızda çadırlarımız içerisindeki birçok faaliyet ve organizasyonlarla, teknoloji çadırı ile çocuklarımız için eğlence çadırı ile muhteşem bir ramazan geçiyor dolu dolu geçiyor. Sağ olsun komşularımız her biri Ramazan'da çadırlarımız da bizlerle birlikte Ramazan coşkusunu yaşıyorlar Ramazanın bereketini paylaşıyorlar ve buradaki bu etkinliklerimiz gece saat 12: 00'ye kadar devam ediyor. Her gece buradayız. Ayrıca farklı ilçelerden de tüm komşularımızı davet ediyoruz. Başakşehir'de ramazan bir başka güzel Başakşehir'de ramazan sizlerle güzel" dedi.