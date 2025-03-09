Başakşehir'de Ramazan Coşkusu: Eğlence Çadırı İle Dolu Dolu Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Başakşehir'de Ramazan Coşkusu: Eğlence Çadırı İle Dolu Dolu Etkinlikler

Başakşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle vatandaşlara keyifli anlar sunuyor. Kayaşehir Mahallesi'nde kurulan çadırda, her akşam çeşitli gösteri ve oyunlar ile çocuklar ve aileler eğleniyor.

09.03.2025 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan çadırında vatandaşlar doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş eğlenerek güzel vakit geçiriyor.

Başakşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşlara keyifli anlar sunuyor. Kayaşehir Mahallesi Kent Meydanına kurulan çadırda düzenlenen gösteri ve oyunları izleyen vatandaşlar ve çocuklar çeşitli aktivitelere dahil oluyor. Ramazan süresinde her akşam 19.45 ile 12.00 saatleri arasında hizmete açık olan çadır, bayrama kadar ziyaretçilerini ağırlamaya deva edecek.

"Farklı ilçelerden de tüm komşularımızı davet ediyoruz"

Etkinlik alanına gelerek vatandaşlarla vakit geçiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir'de ramazan dolu dolu geçiyor. Ramazan çadırımızın önündeyiz ışıl ışıl meydanımızda çadırlarımız içerisindeki birçok faaliyet ve organizasyonlarla, teknoloji çadırı ile çocuklarımız için eğlence çadırı ile muhteşem bir ramazan geçiyor dolu dolu geçiyor. Sağ olsun komşularımız her biri Ramazan'da çadırlarımız da bizlerle birlikte Ramazan coşkusunu yaşıyorlar Ramazanın bereketini paylaşıyorlar ve buradaki bu etkinliklerimiz gece saat 12: 00'ye kadar devam ediyor. Her gece buradayız. Ayrıca farklı ilçelerden de tüm komşularımızı davet ediyoruz. Başakşehir'de ramazan bir başka güzel Başakşehir'de ramazan sizlerle güzel" dedi.

Kaynak: İHA

Başakşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Başakşehir, Kayaşehir, Eğitim, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Başakşehir'de Ramazan Coşkusu: Eğlence Çadırı İle Dolu Dolu Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:30:55. #7.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Ramazan Coşkusu: Eğlence Çadırı İle Dolu Dolu Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.