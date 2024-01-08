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Başkan Acar, yaralanan Ukraynalı dağcıyı ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Acar, yaralanan Ukraynalı dağcıyı ziyaret etti

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken düşüp yaralanan Ukraynalı dağcıyı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Başkan Acar, dağcıya geçmiş olsun dileklerini ileterek yakından ilgilendi.

Başkan Acar, yaralanan Ukraynalı dağcıyı ziyaret etti
08.01.2024 - 03:56,
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Başkan Acar'dan yaralanan Ukraynalı dağcıya ziyaret

AĞRI - Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken düşüp yaralanan Ukraynalı dağcıyı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bir süre önce Ağrı Dağı'na tırmanırken düşen ve dağcılar tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ukraynalı dağcının hastanedeki tedavisi devam ederken, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar dağcıyı yalnız bırakmadı. Ukraynalı dağcının tedavi gördüğü hastaneye giden Başkan Acar, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek yakından ilgilendi.

Kaynak: İHA
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Bekir Yıldız, Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Genel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

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