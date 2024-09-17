Başkan Dedetaş'tan 'Okutan Üsküdar' Projesi - Son Dakika
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Genel

Başkan Dedetaş'tan 'Okutan Üsküdar' Projesi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 'Okutan Üsküdar' projesini tanıtarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için ekonomik durumu kısıtlı üniversite öğrencilerine burs destekleri verileceğini duyurdu.

17.09.2024 19:43
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Başkan Sinem Dedetaş: "Sosyal belediyecilik anlayışımızla her yaştan Üsküdarlının yanında olmayı sürdüreceğiz"

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Okutan Üsküdar" projesini anlattı

İSTANBUL - Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Okutan Üsküdar" projesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Dedetaş, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla her yaştan Üsküdarlının yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "Okutan Üsküdar" projesi, Üsküdar Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirildi. Projeyle, ilçede ikamet eden ekonomik durumu kısıtlı ve başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verilecek. Bu kapsamda TEV de üniversite burs başvurularını almaya başladı. "Okutan Üsküdar Burs Fonu" olarak duyurulan projeye başvurular 1 Ekim Salı gününe kadar yapılabilecek. Başkan Dedetaş, sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sevgili Üsküdarlı komşularım, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla başlattığımız 'Okutan Üsküdar' projesini sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Türk Eğitim Vakfı'yla iş birliği içerisinde hayata geçirilen bu projeyle, ilçede yaşayan ya da öğrenim gören üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayacaklarını kaydeden Dedetaş, "'Okutan Üsküdar' ile gençlerimizin, eğitim süreçlerinde karşılaştıkları maddi zorlukları hafifletmeyi ve daha iyi bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Ayrıntılı bilgi almak veya bağış yapmak için Üsküdar Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla her yaştan Üsküdarlının yanında olmayı sürdüreceğiz. Projeye katkı sunarak desteklerini öğrencilerimizden esirgemeyen tüm komşularıma şimdiden teşekkür eder, sevgilerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Bağışlar internet üzerinden yapılıyor. Proje hakkında detaylı bilgi için Türk Eğitim Vakfı Anadolu Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime geçilebilir. Bağışçıların adıyla oluşturulacak fonda toplanan ödemeler Türk Eğitim Vakfı tarafından belirlenecek öğrencilere burs olarak iletilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başkan Dedetaş'tan 'Okutan Üsküdar' Projesi - Son Dakika

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