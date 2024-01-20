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Başkan İsmet Yıldırım Ümraniye'de seçim startını verdi - Son Dakika
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Başkan İsmet Yıldırım Ümraniye'de seçim startını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yeniden aday olarak açıklandı. Başkan Yıldırım, seçim çalışmalarına başladı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başarısızlıklarını eleştirdi.

Başkan İsmet Yıldırım Ümraniye\'de seçim startını verdi
20.01.2024 - 20:08,
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Başkan İsmet Yıldırım Ümraniye'de seçim startını verdi

Başkan İsmet Yıldırım: "Sokak sokak gezerek kapı kapı dolaşarak derdimizi anlatacağız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleşen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Ümraniye Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Ümraniye Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarına başladı. AK Parti Ümraniye İlçe Teşkilatı önünde düzenlenen etkinlikte Başkan Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve ilçe teşkilat mensuplarıyla biraraya geldi. Adaylığının resmileşmesinin ardından Başkan İsmet Yıldırımı, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığında çok sayıda partili karşıladı.

"Teslim ettiğimiz metroları, yürüyen merdivenleri, asansörleri çalıştıramadılar"

Basına konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Önümüzdeki bu seçime hep beraber hazırlanacağız inşallah. Hep beraber gücümüzü göstereceğiz. Ümraniye teşkilatlarımız zaten bir başka. Buradaki en önemli şey oy oranımızı arttırmamız lazım. Biz 54.6 ile seçildik. Sokak sokak gezerek kapı kapı dolaşarak derdimizi anlatacağız. 4 senedir İstanbul yattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmadı. Yolları süpürmek belediyecilik değil. Asfalt dökmek belediyecilik değil. Onun için bizim İstanbul'u tekrar sahibine yani başta Recep Tayyip Erdoğan ve onun vekili Murat Kurum'a teslim etmemiz gerekiyor. Hep beraber Ümraniye'den önemli bir oy getirmemiz lazım. Teslim ettiğimiz metroları, yürüyen merdivenleri, asansörleri çalıştıramadılar. Asansörü çalıştıramayan bir anlayış İstanbul'a dev projeler, mega projeler yapabilirler mi yapamazlar" dedi.

Kaynak: İHA
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