Başkan Köksal: Belediyemizin şu anda personel ihtiyacı yok - Son Dakika
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Genel

Başkan Köksal: Belediyemizin şu anda personel ihtiyacı yok

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Halk Günü toplantısında yaptığı konuşmada belediyenin şu anda personel ihtiyacı olmadığını belirtti. Personel alımı olduğu zaman ilan yapacaklarını söyleyen Köksal, iş talepleriyle ilgili olarak da en uygun olan kişilerle çalışacaklarını ifade etti.

17.05.2024 20:05
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Başkan Köksal: "Bizlere çok sayıda iş talebi geliyor ama belediyemizin şu anda personel ihtiyacı yok"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Halk Günü toplantısında yaptığı konuşmada kendilerine en çok iş konusunda taleplerin geldiğini kaydederek, "Belediyemizin şu anda bir personel ihtiyacı yok. Belli birimlerde personel alımı olduğu zaman da bunu ilana çıkacağız" dedi.

Halk Günü Toplantılarının ilki Belediye Meclis Salonunda düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda kendisine iletilen sorunların takipçisi olacaklarını söyleyen Başkan Köksal, önümüzdeki haftadan itibaren Halk Günü toplantılarını her Cuma bir mahallede gerçekleştireceklerini ifade etti. Seçildiği günden bu yana vatandaşlarımızın kendisine gösterdiği teveccühe teşekkür eden Başkanımız "Hayırlı Olsun" ziyaretlerinin işleyişi yavaşlattığına ve zaman aldığına dikkat çekerek "Afyonkarahisar'ımız için yapacak çok işimiz var" diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte sorunları yerinde görme adına Cuma günleri halkımızla mahallelerde buluşacaklarını kaydeden Başkan Köksal, "Hayırlı olsun ziyaretleri yerine bugün Belediye Meclis Salonumuzda olmak üzere her Cuma bir mahallede Halk Günü Toplantısı yapıp hem o mahalle halkını dinlemek hem sorunları yerinde tespit etmek için böyle bir karar aldık. Ayrıca hafta içi de yine mahallelerimizde sokak sokak, cadde cadde esnaflarımıza ziyaretlerimiz devam edecek. Bundan önce de hep vatandaşın içindeydim. Yine sizlerin içinizde, yanınızda olacağım. Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışımız doğrultusunda bugün sizlerin öneri, uyarı, şikayet ve taleplerinizi dinlemek ve çözmek için burada toplandık. Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz burada, birlikte sorunlarımızı tespit ederek çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

"En uygun olan arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla çalışacağız"

Geride kalan süreçte çok sayıda iş talebiyle karşılaştığını ifade eden Başkan Köksal; "Bizlere çok sayıda iş talebi geliyor. Belediyemizin şu anda bir personel ihtiyacı yok. Belli birimlerde personel alımı olduğu zaman da bunu ilana çıkacağız. Beyaz Masa'da iş talep formları dolduruluyor. Ancak belediyemizin şu anda istihdam edeceği yüklü bir personel yok. Belli birimlerde alım olduğunda da bunu sizlere duyuracağız. İlerleyen süreçlerde ihtiyaç nispetinde hem o müracaatlardan hem de sonra gelecek olan müracaatlar içerisinden en uygun olan arkadaşlarımızla vatandaşlarımızla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başkan Köksal: Belediyemizin şu anda personel ihtiyacı yok - Son Dakika

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