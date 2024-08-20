Başkan Özer'den Esenyurt'ta Yardım Seferberliği - Son Dakika
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Başkan Özer'den Esenyurt'ta Yardım Seferberliği

Başkan Özer\'den Esenyurt\'ta Yardım Seferberliği

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolisi ve kavurma dağıtımı gerçekleştirerek sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor.

20.08.2024 19:09  Güncelleme: 19:17
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Başkan Özer'den Esenyurt'ta Yardım Seferberliği

İSTANBUL - Esenyurt'u sosyal belediyecilikte üst noktalara getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İBB İstanbul Vakfı ile ortak yürütülen çalışma ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolisi ve kavurma dağıtımı gerçekleştirildi.

Sosyal belediyecilik alanında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Esenyurt Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi ve kavurma yardımında bulunmaya devam ediyor. Yıldız Aşevi'ne gelerek çalışmaları denetleyen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ilçe genelinde çalmadık kapı bırakmayacaklarını ve dezavantajlı grupların her zaman yanında olacaklarını vurguladı. Başkan Özer burada yaptığı açıklamada; "Burada verdiğimiz hizmet sağlıklı yaşam için bir ihtiyaçtır. Uluslararası kurallara göre bu ihtiyaçların devlet tarafından karşılanması gerekir. Maalesef uzun süredir sosyal devlet anlayışında sorunlar yaşıyoruz ve bu boşluğu sosyal belediyecilik yoluyla biz belediyeler gidermeye çalışıyoruz" dedi.

"Bu bir lüks değil"

Konuşmasında herkesin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğunu vurgulayan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Biliyorsunuz, maalesef etin kilosu bin liraya dayandı. Bu yüzden herkes kasaptan ya da pazardan et alamıyor. Ancak herkesin bu ülkede, bu şehirde insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama hakkı var. Birleşmiş Milletler'in kurallarına göre her insanın biyolojik olarak hayatta kalabilmesi için günlük alması gereken protein miktarı belirlenmiş durumda. Bu bir lüks değil; sağlıklı bir yaşam için zorunlu bir ihtiyaçtır. Uluslararası kurallara göre de bu ihtiyaçların devlet tarafından karşılanması gerekir. Maalesef uzun süredir sosyal devlet anlayışında sorunlar yaşıyoruz ve bu boşluğu sosyal belediyecilik yoluyla gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir"

Göreve geldikleri günden bu yana, dezavantajlı gruplara ve yoksullara yönelik hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Özer, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle muhtaç durumda ve açlık sınırının altında olan hemşehrilerimize destek vermeye çalışıyoruz. Hem dinimizde hem de geleneklerimizde 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturu vardır. Bu nedenle, belediye hizmetleri kapsamında asfalt dökerken, kaldırım yaparken, park açarken aynı zamanda dezavantajlı grupları ve yoksulları da düşünmek zorundayız. Bugün de bu sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Gördüğünüz bu on bin ihtiyaç kolisi ile on bin kavurma paketi, yaklaşık on gün içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Şimdiden hepsine afiyet olsun diyorum. Belediyemizin bu türden hizmetleri kesintisiz bir şekilde devam edecek. 'Sosyal Belediyeciliğin Kalbi Esenyurt' mottomuzu hayata geçirene kadar çalışmalarımızı durup dinlenmeden sürdüreceğiz."

Kaynak: İHA

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