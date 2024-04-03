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Başkan Tugay, İZBAN ve metroda yolculuk yaptı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Cemil Tugay, İZBAN ve metro ile yolculuk yaparak hem vatandaşları şaşırttı hem de onlarla sohbet etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal medya üzerinden gelen şikayetler üzerine bugün saat 07.00'da toplu taşımaya bindi. İlk olarak Karşıyaka Şemikler durağından İZBAN'a binen Tugay İzmirlilere yol arkadaşlığı yaparak, aktarma merkezinde vatandaşların sorunlarını dinledi. Duraktan İZBAN'a binen vatandaşlar, içeride İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı görünce önce şaşırdı sonra fotoğraf çekilmek istedi. Tugay daha sonra İZBAN'dan metroya aktarma yaparak Bornova yönüne doğru devam etti.