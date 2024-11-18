Başkan Yıldız, Pazarcıların Tepkileri Arasında Belediye Binasından Ayrıldı - Son Dakika
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Genel

Başkan Yıldız, Pazarcıların Tepkileri Arasında Belediye Binasından Ayrıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yerel pazarcı esnafının il dışından gelen pazarcılar için yer tahsisine karşı gösterdiği tepkiler sonucu, Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, pazarcıların protestoları arasında binadan zorla ayrıldı.

18.11.2024 23:31
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Başkan, belediye binasından pazarcıların tepkileri arasında ayrıldı

MERSİN - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, il dışından gelen pazarcı esnafına iki halk pazarı yeri tahsisi edilmesi yerel pazarcıların tepkisine neden oldu. Toroslar Belediyesi önünde toplanarak gün boyu açıklama bekleyen pazarcı esnafı, Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın binadan ayrılması sırasında sloganlar atarak tepki gösterdi.

Toroslar ilçesinde, il dışından gelen pazarcı esnafına yer tahsisi edilmesine tepki gösteren yerel pazarcı esnafı, Toroslar Belediyesi önünde toplanarak, uygulamayı protesto etti. İddiaya göre, Toroslar Belediyesi, Güneykent Mahallesi'nde iki ayrı pazar yerini il dışından gelen pazarcı esnafına tahsis etti. Bu duruma tepki gösteren yerel pazarcılar, Belediye Başkanı Yıldız ile görüşmek ve taleplerini iletmek amacıyla gün boyunca belediye binası önünde bekledi.

Polis ekipleri de çevik kuvvet desteğinde bina önünde önlem alırken, Başkan Yıldız gece saatlerinde binadan ayrılmak istedi. Pazarcıların tepkisi üzerine tekrar binaya girmek zorunda kalan Yıldız, daha sonra polis gözetiminde pazarcıların tepkisi altında aracına binerek ayrıldı. Başkanın ayrılmasının ardından pazarcı esnafı da dağıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başkan Yıldız, Pazarcıların Tepkileri Arasında Belediye Binasından Ayrıldı - Son Dakika

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