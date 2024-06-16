Başkentte kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı - Son Dakika
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Genel

Başkentte kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı

Başkentliler bayram namazının ardından kurban kesim alanlarına akın etti. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan kurban satış ve kesim alanında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar belediyeler tarafından kurulan kesim alanlarında sırayla ibadetlerini yerine getirirken bazı vatandaşlar boş buldukları alanlarda kendileri kurbanlarını kesti.

16.06.2024 17:00
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Başkentte kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı

ANKARA - Başkentliler bayram namazının ardından kurban kesim alanlarına akın etti.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bayram namazı sonrası kesim alanlarına akın etti. Ankara'nın Çankaya ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan kurban satış ve kesim alanında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar belediyeler tarafından kurulan kesim alanlarında sırayla ibadetlerini yerine getirirken bazı vatandaşlar boş buldukları alanlarda kendileri kurbanlarını kesti.

"29 hayvan getirmiştik 6 tane satabildik"

Vatandaşlar değerinden düşük fiyat istediği için satamadığı hayvanları ile Iğdır'a döneceğini aktaran besici Sedat Önce, "Malın değeri 140-150 bin lira değerinde. Biz 100 bin liraya kadar düştük. Bin 200 kilometre yoldan geldik 200 bin lira masraf yaptık, giderken de 200 bin lira vereceğiz. Masrafımız 400 bin lira olacak. Satmayalım daha iyi. 29 hayvan getirmiştik 6 tane satabildik. Bu sene ağırlıklı olarak küçükbaş hayvan gitmeye başladı" diye konuştu.

Kesimlerin bayramın 3 günü de sürdüğüne dikkat çeken besici Güngör Can, 200 hayvanından 160'ının satıldığını kaydetti.

Kurdukları hayvan kesme sistemi ile vatandaşların kurbanlıklarını kestiklerini dile belirten Can, "İnsanların bütçesi piyasa koşulları, hayvanların fiyatlarının yükselmesi. O şartlar biraz zorladı. Hayvanlar serbest bir şekilde geliyor, ölüm yolu dediğimiz yerden geçiyorlar. Asansörlü yatırma kabini var, o kalkıyor ve hayvan acı çekmeden. Vince bağlanıp tekbir getirilerek kesimi yapılıyor. Ondan sonrası hep havada kesim, paçalar açılıyor, işkembesi çıkarılıyor ve derisi yüzülüyor. Oradan karkas bölümde dört parça isteyenler oradan soldan teslim alıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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