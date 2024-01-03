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Batman'da soğuk havada iç ısıtan görüntü: Yavru kedi köpeğin kucağına sığındı
BATMAN - Batman'da soğukta üşüyen yavru kedi, köpeğin kucağında ısınmaya çalıştı.
Batman'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Dışarıda üşüyen yavru kedi ise çözümü kendisi gibi üşüyen köpekte buldu. Köpeğe sığınan kedinin ısınma çabası vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Soğuk havada iç ısıtan görüntüler kameraya yansıdı.
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