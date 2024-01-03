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Batman'da soğuk havada iç ısıtan görüntü: Yavru kedi köpeğin kucağına sığındı - Son Dakika
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Batman'da soğuk havada iç ısıtan görüntü: Yavru kedi köpeğin kucağına sığındı

Batman'da soğuk hava etkisini sürdürürken, üşüyen yavru kedi, kendisi gibi üşüyen köpeğin kucağına sığınarak ısınmaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu iç ısıtan görüntüler, soğuk havada yaşanan dayanışmayı gözler önüne serdi.

03.01.2024 - 16:10,
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Batman'da soğuk havada iç ısıtan görüntü: Yavru kedi köpeğin kucağına sığındı

BATMAN - Batman'da soğukta üşüyen yavru kedi, köpeğin kucağında ısınmaya çalıştı.

Batman'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Dışarıda üşüyen yavru kedi ise çözümü kendisi gibi üşüyen köpekte buldu. Köpeğe sığınan kedinin ısınma çabası vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Soğuk havada iç ısıtan görüntüler kameraya yansıdı.

Batman\'da soğuk havada iç ısıtan görüntü: Yavru kedi köpeğin kucağına sığındı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Batman'da soğuk havada iç ısıtan görüntü: Yavru kedi köpeğin kucağına sığındı - Son Dakika
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