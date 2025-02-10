Bayraktar TB3 PT-1 910 Saat Uçuşta

BayraktarTB3 PT-1 910 saat uçuş süresine ulaştı
-Bayraktar TB3 PT-1 111. Sistem Tanımlama ve Performans testini tamamlandı
İSTANBUL - Bayraktar TB3 PT-1 111'inci Sistem Tanımlama ve Performans testini başarıyla tamamlandı. Böylelikle 910 saat uçuş süresine ulaştı.
Bayraktar TB3 PT-1 111'inci Sistem Tanımlama ve Performans testini tamamlandı. BayraktarTB3 PT-1 toplam 910 saat uçuş süresine ulaştı.
Baykar tarafından paylaşılan test görüntüsünde "BayraktarTB3 PT-1 111. Test Uçuşu, Sistem Tanımlama ve Performans Testi. Toplam Uçuş Saati: 910 Saat" ifadeleri kullanıldı.
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