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Bayram namazı sonrası kurban kesim alanlarında hareketlilik

İSTANBUL - Kurban Bayramı sabahında namazını kılan vatandaşlar kurban kesim alanlarına koştu. Alanlarda karışıklık yaşanmaması için verilen numaraları takip eden vatandaşlar, kurbanlıklarını kestirerek evlerinin yolunu tuttu.

Kurban Bayramı sabahında bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için alanlara koştu. İstanbul'da birçok noktada kurban kesim işlemi sabahın erken saatleri itibariyle başlarken Bahçelievler Belediyesi Kurban Kesim Alanı'na gelen vatandaşlar da dini usullere olarak kurbanlıklarını usta kasaplara kestirerek teslim aldı. Alanda yoğunluk ya da karışıklık yaşanmaması için numaralandırma sistemiyle vatandaşlar sırasıyla kesim alanına alındı. 50 usta kasap ve yardımcısının görev yaptığı kesim noktasında kurbanlıklar hızla parçalanarak vatandaşlara teslim edildi. Bayram boyunca alanda kurban kesimi devam edecek.

"Sağlıklı bir kurban almak kadar sağlıklı kesmek de önemli"

Kurban satın alımı kadar sonraki süreçlerinde önemli olduğunu söyleyen Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü, Veteriner Hekim Tibet Bayhan, "Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun, sağlıklı bir kurban almak kadar sağlıklı kesmek de önemli. Bütün hazırlıklarımızı önceden tamamlamıştık, bugün de o hazırlıklara eşlik ediyoruz. Kurbanlık, alana getirildikten sonra kesim öncesi muayenelerini yapıyoruz. Eğer uygunsa kesime sevk ediyoruz. Kesim sonrası muayenesini yaptıktan sonra herhangi bir hastalık belirtisi yok ise sağlıklı olarak etleri vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız şu; etlerimizi buradan aldıktan sonra ağzı kapalı poşetlerde uzun süre bekletmeyelim. Mutlaka havalandıralım, 8-12 saat dinlendikten sonra eti işlersek kaliteli bir et yemiş oluruz. Bugün 300 tane büyükbaş hayvan kesmeyi planladık. Önce vatandaşlarımız numara alıyorlar, numarayla ilgili anonsları takip ediyorlar. Sırası gelince kesim alanına gidip orada vekaletlerini veriyorlar. Kesim bandında hayvanı takip ederek 4 parça veya taşınabilecek kadar parça haline getirildikten sonra vatandaşlar, kurbanlığını teslim alıyor. Vatandaşlarımız muhakkak asgari teknik ve hijyenin sağlandığı ehil kişiler tarafından kesilmesine önem göstersinler. Eti mutlaka havalandırarak taşımaları lazım" dedi.

"Kurbanın kesilmesini bekliyoruz"

Alanda işlemlerin sırayla ilerlediğini söyleyen vatandaşlardan Nazım Yılmaz, "Kurbanın kesilmesini bekliyoruz, görünüşü çok güzel, buradan daha iyi hizmeti nerede bulacağız, buna da şükür" dedi.

"Sıra çok iyi ilerliyor, memnun kaldık"

Kurban kesimi için alana gelen Ali Elibol, "Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun, Allah nice bayramlar nasip etsin inşallah. Şu anda hayvanımız içeride kesiliyor, doğranıyor, buradan gayet memnun kaldık. Yoğunluk yok, bu arada Babalar Günü'nü de kutluyoruz. Sıra çok iyi ilerliyor" şeklinde konuştu.