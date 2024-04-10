Bayramın ilk gününde trafik ve vapur iskelelerinde yoğunluk yaşandı

İzmir'de Vatandaşlar Yerel Seçimler İçin Oy Kullanmaya Başladı

Türkiye Yerel Seçimleri için İzmir'de de vatandaşlar oy kullanmaya başladı. İzmir genelinde 10 bin 721 sandıkta oyunu kullanacak yaklaşık 3 milyon 459 bin 970 seçmen, daha önceden seçmen bilgi formları ile kendilerine bildirilen seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya başladı. Sandıkların güvenliği için ise 16 bin 277 personel görev yapacak.