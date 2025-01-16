Beceriksiz Avcı ve Komik Anlar

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Beceriksiz avcı domuz sürüsünde hedefi tutturamayınca arkadaşı böyle dalga geçti

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde domuz sürüsüyle karşılaşan beceriksiz avcı, hedefi tutturamayınca arkadaşının dalga geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Yabani domuz sürüsünün mahalleye indiği esnada kendini korumak isteyen bir vatandaş, av tüfeğiyle domuzlara ateş etti. Acemi avcının domuz sürüsünde hedefi tutturamadığı anları kayıt altına alan arkadaşı acemi avcıyla dalga geçti. Gülümseten anlar kameraya yansırken, acemi avcının sürü içerisinde bir domuzu vurduğu görüldü. Domuz sürüsü kısa sürede hızla gözden kayboldu.