Belediye Başkanı Engelliler Haftası'nda Gözlerini Bağlayarak Yürüdü

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Belediye başkanı gözlerini bağlayıp bastonla 200 metre yürüdü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için gözlerini bağlayarak eline aldığı baston ile yaklaşık 200 metre süren bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi. Kent merkezi İmaret Camii'nden Zafer Meydanına kadar süren yürüyüşün ardından engelli bireylere yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkanı Burcu Köksal, engellilerin yaşamda eşit haklara ve fırsatlara sahip olmaları gerektiğine dikkat çekti. Engelliler Haftası'nı kutlarken, bu değerli günü engelli vatandaşlarler birlikte geçirerek taçlandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Köksal; "Gözlerimizi bağlayarak yürüdüğümüz bu anlamlı yürüyüş, engelli vatandaşlarımızın yaşadığı güçlükleri anlama ve empati kurmak çok önemli. Gözlerimizi bağlayarak attığımız her adım, engelleri aşmanın ve farkındalığı arttırmanın bir sembolüdür. Göreve gelir gelmez kurduğumuz Engelli Hizmetleri Birimini kurmamızdaki amaç, Afyonkarahisar'ı daha erişilebilir ve kucaklayıcı hale getirmek ve farkındalığı arttırmaktı. Onların yaşadığı zorlukları anlamak ve çözüm üretmek için birlikte çalışacağız" dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Engelli Hizmet Birim Sorumlusu Hakan Erdoğan ise Belediye Başkanı Burcu Köksal'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Program sonunda Başkan Köksal, engelli vatandaşlarla yakından ilgilendi.