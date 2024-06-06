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Belediye başkanı sahilde denetime çıktı, kurallara uymayan esnafa kızdı

Görüntüye sinirlenen Başkan Günay'dan esnafa: "Artık yeter her şeyinizi alın, tertemiz olsun"

"Esnaf eski alışkanlıklarını bırakmak istemiyor. Taviz verirsek gözleri denizde"

İZMİR - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 10 milyon TL'ye mal olan 800 metrelik sahil şeridi projesinde çalışmaları yerinde denetlerken, kurallara uymayan esnafa çok kızdı. Esnafın masa attığını, sundurma çıktığını ve sahili kirleten malzemelerini gören ve sinirlenen Başkan Günay, "Artık yeter. Parayı ne yapacaksınız? Güzelleşeceğiz. Her şeyinizi alın, tertemiz olsun. İçeriye koymadığınız hiç bir şeyi dışarıya da koymayın" diye tepki gösterdi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçim vaadi kapsamında 800 metrelik sahil şeridinin yenileceğinin sözünü vermişti. Göreve seçilen Başkan Günay, hiç vakit kaybetmeden kötü görüntüsüyle dikkat çeken sahil şeridinde çalışmaların başlatılmasının talimatını verdi. 10 milyon TL'lik sahil projesinde çalışmalar hızla devam ederken, belediyeye ait iş makineleri ve işçiler alanda harıl harıl çalışıyor.

Sahilde 9 metrelik bir yürüyüş alanı oluşturuldu

Çalışmalar kapsamında, 800 metrelik sahil şeridinde 9 metrelik bir yürüyüş alanı oluşturuldu. Sahildeki restoran ve kafelere ait masa ve sandalyeler sahilden geriye doğru çekilirken, her mekana bir sınır belirlendi ve o sınırı geçmemesi istendi. Yine 5 metre denizde bir dolgu yapılırken, o alana da vatandaşların oturabileceği banklar yerleştirileceği öğrenildi.

Başkan Günay, kurallara uymayan esnafa çok kızdı

Öte yandan Belediye Başkanı Mustafa Günay, çalışmaları yerinde denetlemek üzere sahil bölgesine geldi. Burada belediye yetkililerinden bilgi alan Başkan Günay, bazı esnafın kurallara uymadığını görünce çok kızdı.

Artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlatan Başkan Günay, kötü görüntü oluşturan malzemelerin kaldırılmasını istedi, "eğer kaldırılmazsa siz yarın alın" diyerek belediye görevlilerine talimat verdi.

Başkan Günay'dan esnafa: "Artık yeter. Her şeyinizi alın, temiz olsun"

Esnafa sitem eden Başkan Günay, iş yeri etrafına bir tane masaya müsaade edileceğini ifade ederek, "Artık yeter, parayı ne yapacaksınız? Güzelleşeceğiz" dedi.

Bir esnafın sundurmasını kaldırmasını isteyen Günay, "Senin burası güzel olsun, benim yerim kötü olsun. Öyle bir şey yok. İçeriye koymadığınız şeyi dışarıya da koymayın. Her şeyinizi alın, tertemiz olsun" diyerek kızdı.

"Sahile önem veriyorum. 10 milyonluk bir proje"

Belediye Başkanı Mustafa Günay, denetim sonrası sahil projesine çok önem verdiğini ve her gün çalışmaları takip ettiğini söyledi. "800 metre sahil projemizi geldiğimiz günde başlattık" diyen Başkan Günay, "Burada önce 5 metre denizde bir dolgu yaptık sahili büyütmek için. Sonrasında sahil tarafında olan esnafımızı, restoranları, kafeleri sahilin gerisinde kendi dükkanlarının önüne aldık. Bu şekilde sahilde 9 metrelik bir yürüyüş alanı oluşturduk. Önünde de yine peyzaj yapacağımız bir alan oluşturduk. Güzelbahçe Belediyesi olarak ciddi bir proje, büyük bir projeydi. Bu proje bizim 10 milyonluk bir projemiz ve seçim vaadimdi. Yakında bitiyor" diye konuştu.

"Esnaf eski alışkanlıklarını bırakmak istemiyor. Taviz verirsek gözleri denizde"

Kurallara uymayan esnafa sitem dolu sözlerini değerlendiren Başkan Günay, "Esnaf eski alışkanlarını bırakmak istemiyor. Hala çöpünü getirip dışarı koymak istiyor, hala süpürgesini dışarı koymak istiyor. Onlara her zaman söylüyorum; biz güzelleşeceğiz, siz de buna uyun; çünkü biz onlar için yapıyoruz. Burada eskiden kalma paslı, demirli masaları, eskiden kalma kendi alışkanlıkları vardı. Bunlara da esnafın yüzde 99'u alıştı, uydu. Kendilerine göre çok güzel masalar, sandalyeler almaya başladılar. Paslı sandalye, bakımsız sandalye artık Güzelbahçe'ye yakışmıyor. Güzelbahçe, Türkiye'de kendini ispatlamış bir ilçe. Adı gibi çok güzel. Esnafımız yapılanı görünce olumlu karşılıyorlar. 'Başkanım yapacağız, biz de buna alışıyoruz' diyorlar. Bazıları süpürgelerini, içeri koymadığı çöpünü çıkarıp dışarı koyuyor. Biz de bunlara biraz tepki gösteriyoruz; ama uyumlu bir hava var. Taviz vermeyeceğiz; çünkü taviz verirsek gözleri denizin kenarında esnafın. Esnafımız kendi bölgelerinde, kendi dükkanının cephesi ne kadarsa kendi dükkanının önünde o kadarını kullanacak" ifadelerine yer verdi.

Sahil projesinin sonunda bir meydan yapılacağını aktaran Belediye Başkanı Mustafa Günay, Kabotaj Bayramının bu meydanda kutlanacağını söyledi.