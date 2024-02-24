Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar Eyüpsultan'ı ziyaret etti
İSTANBUL - Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın ederken oluşan kalabalık dron ile havadan görüntülendi. Kimi vatandaşlar dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrini ziyaret etti.
Türkiye'nin birçok ilinden Berat Kandili nedeniyle Eyüpsultan Camii'ne gelen vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Dron ile çekilen görüntülerde akşam namazından sonra camiye akın eden vatandaşlarla Eyüpsultan Camii ve çevresi adeta dolup taştı. Ellerini semaya kaldırıp dua eden vatandaşlar, Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini de ziyaret etti.
Eyüpsultan Camii'ne gelen bir vatandaş "Bazı şeyler yaşanarak idrak edilebilir. Bazı şeylerde görerek. Dışarıda görülen maneviyatı solumak başka, televizyon başka bir şey. İnşallah imkanı olan herkes gelip o maneviyatı burada idrak eder" dedi.
Berat Kandili için gelen Deniz Nurtan ise "Burada olmak çok güzel bir şey. Özel günlerde buralarda oluyoruz" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Genel › Berat Kandili'nde Eyüpsultan'a yoğun ilgi - Son Dakika
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