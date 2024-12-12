Beşiktaş Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri'nde 2 Ödül Kazandı - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri'nde 2 Ödül Kazandı

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İstanbul'da düzenlenen Altın Karınca Ödül Töreni'nde Beşiktaş Belediyesi, aktif yaşam alanı ve gerontomimari hizmetleri ile 2 ödül alarak sosyal hizmetler alanındaki başarısını kanıtladı.

12.12.2024 18:25  Güncelleme: 18:35
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Beşiktaş Belediyesi, Altın Karınca'da 2 ödül aldı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen törende Altın Karınca Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu. Beşiktaş Belediyesi, hayata geçirdiği Aktif Yaşam Alanı ve Gerontomimari hizmetleriyle ödüle layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen Altın Karınca Ödül Töreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti. Beşiktaş Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışını bir adım daha ileriye taşıyarak törende 2 ödülün sahibi oldu. Gerontomimari projesi ile aktif yaşam alanı projeleri sosyal hizmetler kategorisinde ödüllendirildi. Ödülü Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat aldı. Aktif Yaşam Alanı projesi, yaşlıların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanırken, Gerontomimari projesi ise yaşlıların güvenli ve konforlu bir ortamda yaşamalarını sağlayacak çözümler sunuyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ödül almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Aktif Yaşam Alanı ve Gerontomimari Hizmet projelerimizle Altın Karınca Ödülleri'ne layık görüldük. Bu başarıda emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Komşularımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beşiktaş Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri'nde 2 Ödül Kazandı - Son Dakika

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