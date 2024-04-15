Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı
Rapor: "Acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhaları yok, yangın söndürme sistemi çalışmıyor"
İSTANBUL - Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan gece kulübü tadilatı sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı. Raporda, gece kulübü içerisinde acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının olmadığı, yangın söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı ortaya çıktı.
Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın eksi bir ve eksi ikinci katlarında faaliyet gösteren bir gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada yangın çıkmıştı. 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, Masquarge isimli iş yerine ait çok sayıda ahşap kaplama malzemeleri, izolasyon malzemeleri, ses yalıtım malzemeleri, aydınlatma malzemeleri, elektronik cihazlar, ofis malzemeleri ve sahne üzerinde bulunan vinç motorlarının kısmen yanarak zarar gördüğü kaydedildi.
"Elektrik panolarında patlamalar meydana geldi"
Hazırlanan raporda, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin izlendiği belirtildi. Raporda ana giriş bölümü Yıldız Posta Caddesi üzerinde, mal kabul girişinin ise Gönenoğlu Sokak üzerinde bulunan 12 katlı binanın 1 ve 2. bodrum katlarına inşa edilmiş Masquerade tabela ismiyle faaliyet gösteren oturma alanı 750 metrekare eğlence mekanının mal kabul bölümünde yoğun duman ve alevli yanmanın olduğu, elektrik panolarında patlamaların meydana geldiği ifade edildi.
"Otopark kısmında yoğun duman oluştu"
Raporda, yangın sırasında itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına ilişkin bilgilere de yer verildi. İtfaiye raporunda ekiplerin yangını mal kabul girişinden söndürmeye başladıkları, eş zamanlı olarak diğer ekiplerin ise 36 sayılı binanın otopark girişinin üst bölümünde bulunan ofis penceresinden ve binanın yan kısmındaki muhasebe ofisi alanından girerek müdahale ettikleri yer aldı. Hazırlanan raporda, binanın servis merdivenlerinde mahsur kalanların olabileceği değerlendirilerek kontrol amacıyla üst katlara personel görevlendirildiği de belirtildi. Binanın otopark kısmında oluşan yoğun dumanın vanitilasyon aracı vasıtasıyla tahliye edildiği de raporda kaydedildi.
"Mal kabul bölümü girişinde yanmaya dayalı ağır tahribat ve deformasyon oluştu"
İtfaiye raporunda, yangın söndürme çalışmaları sonrasında yapılan incelemelere göre, gece kulübünün mal kabul bölümü girişinde yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribatın ve deformasyonun oluştuğu kaydedildi. Raporda, tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru, elektrikli el aletleri ve muhtelif sayıda oksijen tüplerinin olduğu belirtildi.
"Acil durum aydınlatmaları, yönlendirme levhaları yok, yangın söndürme sistemi çalışmıyor"
Hazırlanan raporda, iş yeri içerisinde acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının olmadığı ortaya çıktı. Raporda, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı da belirtildi. İtfaiye ekiplerinin dumandan etkilenerek yerde yatar vaziyette bulunan çalışanları olay yerinden dışarı çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ettiği de raporda kaydedildi.
Son Dakika › Genel › Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı - Son Dakika
Adana'da hasat başlayan turfanda soğanın fiyatlarının bayramdan sonra düşmesi bekleniyor. Bu yıl Adana'da verim düşüklüğü yaşanan soğanlarda, bayramdan sonra sökülecek olanların daha yüksek verim getirmesi bekleniyor. Türkiye genelindeki depolarda soğan stoklarının azaldığı belirtiliyor. Tarladaki fiyatlar şu anda kilogramı 18-20 lira arasında değişiyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra fiyatların düşmesi ve ihracat kapılarının açılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşmalar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan değişiklikleri içeriyor. Ayrıca, Ankara'da imzalanan Tarım ve Kırsal Kalkınma için IPARD III Yardımı 2021-2027 Finansman Anlaşması da onaylandı.
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir Şubesi üyeleri, TBD Eskişehir Şube Başkanı Barış Günaydın'ın konuşmasıyla başlayan bir iftar programında bir araya geldi. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ve Eskişehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Kapanoğlu'nun da katıldığı iftarda, bilişim sektörüyle ilgili gelişmeler ele alındı.
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de zaman zaman düştü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Boğaz hattının çift yönlü olarak gemi trafiğine kapandığı öğrenildi.
İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili olurken, Sarıyer'de Boğaz'da sis bulutları görüntülendi. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli cisim ve patlayıcı düzeneklere müdahale ediyor.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettebatını bulma çalışmaları hala devam ediyor. Geminin enkazının kaldırılması için özel bir şirket tarafından çalışmalar sürdürülüyor.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde gerçekleşen belediye başkanlığı seçimi iptal edildi. İl Seçim Kurulu, kısıtlı 2 kişinin oy kullanmasına itiraz üzerine seçim tekrarına karar verdi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile Keban ile Malatya arasında tesis edilecek enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak. Proje kapsamında güzergah değişikliği yapılması gerektiğinden 220 numaralı direk yeri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele istimlak edilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre, bayram tatili boyunca ülkede hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceğini, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağını açıkladı. Vatandaşların bu duruma dikkat etmeleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını takip etmeleri gerektiği belirtildi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram tatilinde şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Palandöken, geçmiş yıllarda bayram ziyaretlerinde meydana gelen kazaların büyük bir çoğunluğunun ihmallerden kaynaklandığını belirterek, sürücülerin aşırı hız, alkollü direksiyon başına geçme, emniyet kemeri takmama gibi hatalardan kaçınmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen trafik kaza kara noktalarını incelemeleri gerektiğini vurguladı.
Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, personeliyle bayramlaşmaya başladı. Başkan Akın, tüm personelle bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar diledi ve Balıkesir için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?