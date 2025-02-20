Beylikdüzü'nde 'Çocukça Veysel, Veyselce Çocuklar' Projesinin Tanıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 'Çocukça Veysel, Veyselce Çocuklar' Projesinin Tanıtımı Yapıldı

Beylikdüzü Belediyesi ve Aşık Veysel Kültür Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Çocukça Veysel, Veyselce Çocuklar: Doğamızı Koruyoruz' projesi tanıtıldı. Proje, engelli çocukların kültür sanat faaliyetlerine katılımını artırmayı ve çevre bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.

20.02.2025 19:46
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" Çocukça Veysel, Veyselce Çocuklar: Doğamızı Koruyoruz" Projesinin tanıtımı Beylikdüzü'nde yapıldı

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde, " Çocukça Veysel, Veyselce Çocuklar, Doğamızı Koruyoruz" adlı Aşık Veysel Kültür Derneği'nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında, katılım sağlayacak çocuklar, Aşık Veysel'in senaryolaştırılan 3 tane şarkısını sahneleyecek.

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nin katkısıyla "Çocukça Veysel, Veyselce Çocuklar: Doğamızı Koruyoruz" adıyla Aşık Veysel Kültür Derneği'nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ta katıldı. Proje kapsamında engelli çocukların kültür sanat faaliyetlerine katılımının artmasını sağlamak, çevre bilincini arttırmak amaçlanıyor. Öte yandan yine proje kapsamında Aşık Veysel'in 3 ayrı şarkısının senaryolaştırılmış halini farklı gruplardan 30 çocuğun sahnelemesi amaçlanıyor. Program içeriğinin tanıtımının ardından projeyle ilgili protokol imzalandı.

Tanıtım toplantısına katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bugün benim içinde çok özel bir gün. Ben bu yola başlarken uzun ince bir yolculuktu bizim yolculuğumuzda. 2019'da göreve geldiğimde hep çocuk hassasiyetimin çok yüksek olduğunu belirtmiştim. Belediye başkanı olarak çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar için çalışacağımı defalarca dile getirmiştim. Bu proje önüme geldiğinde çok mutlu oldum. Hem çocuk hassasiyeti hem de aslında engel zihinlerde. Başka hiçbir şey de engel olmadığını bize o bir yerlerin sakat olduğunu ifade ettiğimiz zaman o özgürce sapasağlam bedene sahip insanlarda daha cesur hareket eden insanlar bize gösterdi. Onun için bu işbirliği protokolü çok ama çok kıymetli. Ben Aşık Veysel Kültür Derneği'ne ve kıymetli heyetine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beylikdüzü'nde 'Çocukça Veysel, Veyselce Çocuklar' Projesinin Tanıtımı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 'Çocukça Veysel, Veyselce Çocuklar' Projesinin Tanıtımı Yapıldı - Son Dakika
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