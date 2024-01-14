Beyoğlu'nda şehitler için Kuranı Kerim okutulup dualar edildi

İSTANBUL - Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Taksim Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı gerçekleştirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Taksim Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vatandaşlar katıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Pençe Kilit Operasyonunda şehit olan kahraman askerler başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.