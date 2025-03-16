Beyoğlu Ramazan Sokağı, Ramazan Akşamlarının Yeni Gözdesi - Son Dakika
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Beyoğlu Ramazan Sokağı, Ramazan Akşamlarının Yeni Gözdesi

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Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy Sahilde kurulan Ramazan Sokağı, iftar sonrası binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak otantik lezzetler ve renkli etkinliklerle Ramazan coşkusunu yaşatıyor. Bu yıl ilk kez kurulan sokak, yöresel ürünlerden el emeği pazarına kadar birçok seçenek sunuyor.

16.03.2025 13:56  Güncelleme: 14:12
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Vatandaşların Ramazan akşamlarında en renkli durağı: Beyoğlu Ramazan Sokağı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy Sahilde kurulan Ramazan Sokağı vatandaşların ilgi odağı oldu. İftar sonrası binlerce ziyaretçiyi ağırlayan sokak, otantik lezzetleri, el emeği ürünleri ve renkli etkinlikleriyle Ramazan coşkusunu doyasıya yaşatıyor.

Beyoğlu'nda Ramazan ayının birlik ve paylaşım ruhunu en güzel şekilde yaşatılması amacıyla Ramazan Sokağı kuruldu. Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Hasköy Sahilde kurulan Ramazan Sokağı geleneksel ahşap stantlarla donatılarak rengarenk ışıklarla süslendi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören sokak, yöresel ürünlerden sokak lezzetlerine, kadın el emeği pazarından Beyoğlu'nun ünlü markalarının stantlarına kadar ziyaretçilerine birçok seçenek sunuyor. Bu özel sokak hem ilçe sakinlerinin hem de şehri keşfetmeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekerek şimdiden Ramazan akşamlarının vazgeçilmez adresi haline gelmiş durumda.

"Beyoğlu'nun her köşesini Hasköy'deki gibi ışıl ışıl yaptık"

Ayrıca Beyoğlu'nun dört bir yanında Ramazan ayına özel olarak yapılan süslemeler ve ışıklandırmalar da büyük beğeni topladı. Ramazan ayının mutluluğunu ve huzurunu Beyoğlu Ramazan Sokağında hep birlikte yaşadıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Beyoğlu'nun her köşesini Hasköy'deki gibi ışıl ışıl yaptık. Sizleri ailenizle, sevdiklerinizle, çocuklarınızla Hasköy'deki Ramazan Sokağımıza alışveriş yapmaya, Ramazan'ın o maneviyatını hissetmeye, yine Ramazan'ın huzurunu ve mutluluğunu buradaki etkinliklerle, sosyal faaliyetlerle yaşamaya davet ediyorum" dedi.

"Uzun zamandır hasret kaldığımız bir ramazan sokağı var"

Bu yıl ilk defa kurulan Ramazan Sokağı'ndan hem orada satış yapma imkanı bulan esnaf hem de ziyaretçiler çok memnun kaldıklarını söylediler.

Ramazan Sokağı'nı ziyaret eden bir vatandaş, "Ramazan'a dair her şey var burada. Yıllardır özlediğimiz, Beyoğlu'nda göremediğimiz sokakla karşılaştık. Uzun zamandır hasret kaldığımız bir ramazan sokağı var. Herkes gelsin, kucaklaşalım. Sevgiyi, dini herşeyi yaşayalım" dedi.

Etkinlik alanını ziyaret eden bir başka vatandaş ise, "Buraya ilk defa geldim. Güzel, sevdim. Çeşitli şeyler var. Macun yedim. Bayadır da canım çekiyordu zaten. Burada bulmak iyi oldu. Eğlencesi de güzel" diye konuştu.

Özel etkinlik alanı sahil boyunca uzanıyor

Beyoğlu Belediyesi'nin Hasköy sahili boyunca uzanan bu özel etkinlik alanında Ramazan Sokağının yanı sıra iftar alanı ve etkinlik çadırı da bulunuyor. İftar alanına dönüştürülen Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezinde her akşam binlerce kişi hep birlikte iftar yapıyor. Hemen yanı başında kurulan etkinlik çadırında ise iftar sonrasında hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında ayrıca dört sabit noktanın yanı sıra her akşam farklı sokaklarda da iftar sofraları kuruluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beyoğlu Ramazan Sokağı, Ramazan Akşamlarının Yeni Gözdesi - Son Dakika

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