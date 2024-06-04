Bıçak bileme ustaları bayram öncesi mesaide - Son Dakika
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Genel

Bıçak bileme ustaları bayram öncesi mesaide

İzmir'de, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk yaşanırken, ustalar aralıksız çalışarak taleplere yetişmeye çalışıyor. İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndaki bıçakçılara giden vatandaşlar, bayram öncesi bıçaklarını ustalara teslim etti. Bıçak bileme ustası Süleyman Akdemir, merdiven altı ustalara karşı uyarıda bulunarak, profesyonel bir şekilde bıçak bilemesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Vatandaşlar da bıçaklarını bayram için hazırlık yaparken bileme ustalarına teslim etti.

04.06.2024 10:18
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Bıçak bileme ustaları bayram öncesi mesaide

İZMİR - İzmir'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk yaşanırken, ustalar aralıksız çalışarak taleplere yetişmeye çalışıyor.

Kurban Bayramına az bir süre kalırken, bıçak bileme ustalarının da mesaisi başladı. İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndaki bıçakçılara giden vatandaşlar, bayram öncesi bıçaklarını ustalara teslim etti. Tarihi çarşıdaki ustalar yoğun bir şekilde taleplere yetişmeye çalışırken, bıçaklar titiz bir şekilde taşlar yardımıyla bileniyor.

"Herkese bıçak biletmeyin" uyarısı

Bıçak bileme ustası Süleyman Akdemir (28), para kazanmak için bileme yapan merdiven altı ustalara karşı uyardı. Her işin bir ustasının olduğunu ifade eden Akdemir, "Kurban Bayramına yaklaşmamızla beraber çok ciddi bir yoğunluk var. Bizde arkadaşımla, abimle beraber bıçak bilemeye yöneldik. Bıçağı bilerken sıcaklığın yükselmemesi gerekiyor. Mahalle arasında veya kendi evinde bilemek isteyenler, bıçağın ısı işlem dediğimiz sulama işlemini kaçırabiliyor ve bıçak işlevsiz hale geliyor. O yüzden köreliyor ve ilk başta keskin gibi olsa da birkaç gün sonra körelme yaşanıyor. O sebeple profesyonel bir şekilde bıçak bilemesini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızda merdiven altı ustalardan uzak dursunlar" dedi.

Hülya Kestavur (60), bayram için hazırlık yaptığını ifade ederek, "Bıçakları getirdim, kurbana hazırlık yapıyoruz. Bütün arkadaşlarımın, komşularımın, annemin getirdim. Toplam altı tane" diye konuştu.

Elmas Keskin isimli bir başka vatandaşta şu ifadelere yer verdi:

"Komşumun üç tane bıçağını getirdim, iki tane de benim vardı onları getirdim; ama illaki kurban kesmek şart değil; soğan da doğruyorsun, yemek de yapıyorsun, her şeyi yapıyorsun. Bıçağın keskini daha güzel oluyor, daha rahat oluyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bıçak bileme ustaları bayram öncesi mesaide - Son Dakika

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