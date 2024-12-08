Bodrum'da Selin Yaraları Sarılıyor - Son Dakika
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Bodrum'da Selin Yaraları Sarılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor. 60 ev ve 2 işyeri su baskınından etkilendi, yetkililer çalışmalara hız verdi.

08.12.2024 21:56
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Bodrum'da selin yaraları sarılıyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağıştan etkilenen bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor. İlçede toplam 60 ev ve 2 işyerini su bastı.

Dün gece saatlerinde gelen sağanak yağış, Yarımada'nın batı mahallelerinde su taşkınlarına sebep oldu. Kadıkalesi'nde 18 binanın olduğu siteyi su bastı. Yazlık sitedeki 18 binanın alt katındaki daireleri sular altında kaldı.

Site görevlisi Ömer Güney, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Yukarıdaki dere bir anda taşınca burayı sel bastı. Site içerisinde su bir metreye kadar ulaştı. Bizim evimiz komple su altında kaldı. Her şey battı yani. Şu anda suları çekiyorlar. Burası yazlık site, şu anda yaşayan yok. 18 dairenin 18'i de su içinde. Ev sahiplerine haber verildi" dedi.

Akyarlar Kemer mevkisinde bir sitede ise 12 evi su bastı. Bazı evlerde bodrum katlarının tamamen su dolu olduğu görüldü. Yağışta bazı sitelerin istinat duvarları yıkıldı, selin getirdiği taş ve kayalar yolları kapattı. İslamhaneleri'nde yola devrilen dev kaya, yolu trafiğe kapattı.

Bodrum Kaymakamlığı, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ile arama kurtarma gönüllüleri 250 personel ve 80 araçla selin vurduğu noktalarda çalışma yapıyor. Su basan evlerde ve işyerlerinde temizlik ve su tahliye çalışmaları yürütülüyor.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de taşkınların yaşandığı noktalarda incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bodrum'da Selin Yaraları Sarılıyor - Son Dakika

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