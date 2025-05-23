Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti

Ercan Aydın:

Allah rahmet eylesin. her yemek yenen yerde en sinir çalışanın ilk yardım sertifikalı ( para ile satılan sertifika değil gerçek kurs ile verilen sertifika) çalışanı olma zorunluluğu getirilsin. zor bir şey değil bir çalışanı iki haftalık kurs ile hayat kurtarır