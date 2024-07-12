Bolu'nun şehitler kabrinden alınan toprak Halisdemir'in mezarına götürülüyor - Son Dakika
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Bolu'nun şehitler kabrinden alınan toprak Halisdemir'in mezarına götürülüyor

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Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun ikinci gününde bisikletçiler, Bolu'da şehitler kabrinden aldıkları toprağı Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere yola çıktı. İstanbul Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen turun üçüncü gününde Bolu'ya gelen 34 kişilik bisiklet ekibi, Bolu Valisi Erkan Kılıç'la buluştu. Şehitler kabrinden alınan toprak, Şehit Ömer Halisdemir'in kabri olan Niğde'ye götürülecek.

12.07.2024 15:01  Güncelleme: 15:09
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Bolu'nun şehitler kabrinden alınan toprak Halisdemir'in mezarına götürülüyor

BOLU - Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun ikinci gününde bisikletçiler, Bolu'da şehitler kabrinden aldıkları toprağı Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere yola çıktı.

İstanbul Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu üçüncü gününde Bolu'ya geldi. 34 kişilik bisiklet ekibi, İlk gün Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı'ndan yola çıktı. Üçüncü günün sabahında Düzce'den alınan toprakla Bolu'ya ulaşan ekip, Bolu Valisi Erkan Kılıç'la buluştu. Bisikletçiler, güzergah üzerinde bulunan Bolu'da, Şehitler kabrinden alınan toprağı, Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan teslim aldı. Buradan teslim aldıkları toprağı Şehit Ömer Halisdemir'in kabri Niğde'ye ulaştırmak üzere tekrar yola çıktılar.

Kaynak: İHA

Ömer Halisdemir, Bolu, Genel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Bolu'nun şehitler kabrinden alınan toprak Halisdemir'in mezarına götürülüyor - Son Dakika


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