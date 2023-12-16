 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bu kaz ezan okununca camiye gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bu kaz ezan okununca camiye gidiyor

Manyas ilçesinde bir kaz, her vakit ezan sesini duyduğunda camiye koşuyor. Kazın sahibi ve mahalle halkı şaşkınlık içinde bu durumu izliyor.

Bu kaz ezan okununca camiye gidiyor
16.12.2023 - 23:31,
Abone Ol

Bu kaz ezan okununca camiye gidiyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir kaz, her vakit ezan sesini duyduğunda camiye koşuyor.

Manyas ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi'nde Şerif Öztürk'e ait kaz gün içerisinde vakit ezanlarını duyduğu anda camiye gidiyor ve ezan bitene kadar cami duvarının önünde bekliyor.

Ezan bitimi sonrası ise ses çıkararak caminin yanından ayrılıp, yine arkadaşlarının yanına gidiyor. 15-20 gün önce mahalle halkı tarafından fark edilen durum karşısında vatandaşlar şaşkına döndü ve kazı izlemeye başladı. Kazın, tüm vakit ezanlarının okunmasını duyması ile birlikte yem yerken bile olsa sürünün içinden ayrılıp ses çıkararak camiye doğru gittiği, sadece akşam ezanları kısa sürede okunduğu için yetişemediği ve yarı yolda kaldığı mahalle halkı tarafından belirtiliyor. Kazın sahibi Şerif Öztürk, "Kendi kendine her ezanda gidiyor, neden gidiyor bilmiyoruz tabi. İçlerinden ayrılıp ezan okunduğunda gidiyor" dedi.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Ceyhun Çakır ise, "Bu kaz bir hafta on gündür, vatandaşlarımız fark etmiş, ezan sesini duyduğunda yem de yese, yerinde de olsa caminin yanına gidiyor, ezan bittiğinde dönüp yine yerine geliyor" diye konuştu.

Kazın bu hareketini değerlendiren Manyas Müftüsü Abdullah Bostan ise İsra suresinin 44. ayetini örnek göstererek, "Yedi gök ve yer, bunların içinde bulunanlar Allah'ı tespih ederler. Her şey O'nu hamd ile tespih eder, ancak siz onların tespihlerini anlamazsınız. O Halim'dir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Çok bağışlayandır" dedi.

(HT-PTÖ-SO-Y)

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Yeniköy, Manyas, Son Dakika

Son Dakika Genel Bu kaz ezan okununca camiye gidiyor - Son Dakika


23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi sözleri: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi sözleri: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın

Son Dakika
23:55 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi sözleri: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59 İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 00:10:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bu kaz ezan okununca camiye gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement