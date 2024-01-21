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Bu tezgahta takdir belgesi getirene vitamin bedava - Son Dakika
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Bu tezgahta takdir belgesi getirene vitamin bedava

Bolu'da kurulan halk pazarında bir esnaf, mandalina ve portakal sattığı tezgahına, 'Takdir belgesi getirene vitamin bedava' yazısını astı. Esnaf, belgesiyle gelen öğrencilere ücretsiz meyve verdi. Mehmet Karadayı, öğrenciler için ilgi çekici kampanya yaptı. Tezgahına, 'Takdir getirene vitamin bedava' yazısı asan Karadayı, karnesinde takdir belgesiyle gelen öğrencilere; ücretsiz muz, mandalina ve portakal verdi. Karadayı'nın tezgahına gelen bir öğrenci ise teşekkür belgesi aldığını söyledi. Öğrenciyi geri çevirmeyen esnaf, gelecek dönem takdir belgesi alması için söz aldı ve kendisine meyve hediye etti.

Bu tezgahta takdir belgesi getirene vitamin bedava
21.01.2024 - 20:01,
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Bu tezgahta takdir belgesi getirene vitamin bedava

BOLU - Bolu'da kurulan halk pazarında bir esnaf, mandalina ve portakal sattığı tezgahına, "Takdir belgesi getirene vitamin bedava" yazısını astı. Esnaf, belgesiyle gelen öğrencilere ücretsiz meyve verdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her hafta kurulan halk pazarında 15 yıllık pazarcı esnafı Mehmet Karadayı, okulların kapanmasıyla tatile giren öğrencileri unutmadı. Esnaf Mehmet Karadayı, öğrenciler için ilgi çekici kampanya yaptı. Tezgahına, "Takdir getirene vitamin bedava" yazısı asan Karadayı, karnesinde takdir belgesiyle gelen öğrencilere; ücretsiz muz, mandalina ve portakal verdi.

Mehmet Karadayı, "Cuma günü okullar tatil oldu. Öğrencilerimiz karnelerini aldı. Mudurnu'nun uzun yıllardır esnafı olarak küçük bir adım atarak, 'Takdir alan öğrencilere bir kilo mandalina bedava' olsun dedim. Amacımız, takdir belgesi alan çocuklarımızı daha da teşvik etmek. Önemli olan çocuklarımızı onore etmek. Şimdiye kadar 10 öğrenci geldi. Belgelerini gösterdiler ve meyveleri verdim" dedi.

Karadayı'nın tezgahına gelen bir öğrenci ise teşekkür belgesi aldığını söyledi. Öğrenciyi geri çevirmeyen esnaf, gelecek dönem takdir belgesi alması için söz aldı ve kendisine meyve hediye etti.

Kaynak: İHA
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Mudurnu, Bolu, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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