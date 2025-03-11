Bulgar Turistler Rakoczi Müzesi'ni Ziyaret Ediyor

Macar Kralı'nın müzesi Bulgar turistlerin gözdesi oldu

Bulgar turistlerden Rakoczi Müzesi'ne yoğun ilgi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan ve Macar Kralı II. Ferenc Rakoczi'nin yıllarca yaşadığı ev olan Rakoczi Müzesi, hatıralarının sergilendiği tarihi mekan olarak Bulgar turist gruplarının yoğun ilgisini gördü.

Macar Kralı II. Ferenc Rakoczi'nin Osmanlı topraklarına sığındıktan sonra Tekirdağ'da kaldığı ve günümüzde müzeye dönüştürülen tarihi evi, dört grup halinde gelen Bulgar turistler ziyaret etti. Turistler, Rakoczi'nin hatıralarını yansıtan eserleri tek tek inceledi.

Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul yaptığı açıklamada, "Geçen yıl rekor sayıda Bulgar ziyaretçimiz geldi. Macarların iki misli Bulgar misafirimiz oldu. Bu yıl da bir grup Macar misafirimiz geldi ancak Bulgar gruplarının sayısı altıya ulaştı. İnşallah bu sene daha da artar. Turizm acenteleri, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli gibi illere düzenledikleri turlarda Rakoczi Müzesi'ni es geçmiyor. Tekirdağ'da ilk akla gelen yerlerden biri burası, o yüzden de ziyaret programlarına mutlaka dahil ediliyor" dedi.

Macar Kralı'nın Osmanlı'ya uzanan yolculuğu

1703-1711 yılları arasında Avusturya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Macar Kralı II. Ferenc Rakoczi, savaşın kaybedilmesinin ardından Osmanlı Cihan Devleti'ne sığınmak zorunda kaldı. Osmanlı yönetimi tarafından Tekirdağ'a yerleştirilen Rakoczi için bir konak inşa edildi. Macar kralı, 1735 yılındaki vefatına kadar bu konakta yaşadı. Günümüzde müzeye dönüştürülen yapı, Rakoczi'nin kişisel eşyaları ve Osmanlı'nın ona sağladığı destekle ilgili birçok tarihi belgeyi barındırıyor.