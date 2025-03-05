Bursa'da Aile Sırrı Ramazan Tatlısı - Son Dakika
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Bursa'da Aile Sırrı Ramazan Tatlısı

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Sadece Ramazan ayında yapılan ve tarifi sır olarak saklanan Bursa'ya özgü tatlı büyük ilgi görüyor.

05.03.2025 11:46
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Sadece Ramazan ayında yapılıyor, tarifini kimse bilmiyor

Aile sırrı olarak saklanan tarifiyle bu tatlı sadece ramazan ayında yapılıyor

Tarifi sır gibi saklanan tatlı 64 yıldır sadece ramazan ayında yapılıyor

BURSA - Bursa'da sadece ramazan ayında yapılan ve tarifi sır gibi saklanan tatlı büyük rağbet görüyor.

Helvacıoğlu tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan ramazan helvası tatlısı çok beğenilince talep görmeye başladı. O zamandan itibaren yapılan tatlı bugün torunu Mehmet Çolakgil, tarafından yapılmaya devam ediyor. Üç kuşaktır lezzetini koruyan ramazan helvası un, su ve yağ karışımıyla, tatlı şerbete yatırılarak hazırlanıyor. Tarifi sadece aile tarafından bilinen tatlının sırrı kimseye söylenmezken sadece Ramazan ayına özel hazırlanan tatlı büyük talep görüyor. Bu tatlının lezzetini duyan şehir dışından gelenler oluyor. Tatlının içerisindeki formülün gizli ve sırrının kimseye verilmediğini dile getiren Mehmet Çolakgil, "Helvacıoğlu firmasının üçüncü kuşak üreticisiyim. Yaklaşık 110 yıldır bu işi yapıyoruz. Dedemizden gelen bir üretim şekliyle, klasik olarak üretim yapıyoruz. Hiçbir şekilde glikoz kullanmıyoruz ürünlerimizde. Bu tatlı, Ramazan ayında çıkan ve Bursa'ya has olan çok eski bir tatlıdır. Genellikle helvacıların yaptığı bir tatlıdır. İçerisinde maya yoktur ve kullanmıyoruz. Tatlının içerisinde un, yağ, şeker ve tabii ki özel katkılar yer alır. Ancak bu özel katkıların tam formülü, babamızdan ve dedemizden gelen bir gelenek olarak paylaşmıyoruz ve sırrımızı kimseye söylemiyoruz. Bu yüzden formülümüzü veremiyoruz. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Ürünlerimiz her zaman kaliteli ve sağlıklıdır" diye belirtti.

"Ramazan helvasının kilosu 400 lira"

Ramazan helvasına talepleri zor karışladıklarını bunun nedenin ise makinesiz ve elle yaptıklarını dile getiren Çolakgil, "Tatlımız yalnızca Ramazan ayında üretilmektedir ve her zaman yapamıyoruz. Genellikle kilo ile satış yapıyoruz ve genellikle öğleden sonra müşterilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz. Ancak bazı günlerde, fazla üretim yapamadığımız için ürünümüz yetişmeyebiliyor. Çünkü bu tatlıyı tamamen elle ve makinesiz üretiyoruz. Bu nedenle fazla üretim yapmak mümkün olmuyor. Kilosu 400 lira olarak satılmaktadır ve Ramazan ayında fiyat sabitlenir. Ramazan sonuna kadar bu fiyat değiştirmeden devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Güncel, Genel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Genel Bursa'da Aile Sırrı Ramazan Tatlısı - Son Dakika

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