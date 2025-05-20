Bursa'da Toplu Ulaşım Grevi: Metro Seferleri Stajyerler Tarafından Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Bursa'da Toplu Ulaşım Grevi: Metro Seferleri Stajyerler Tarafından Yapıldı

Geniş Video İzle

Bursa'da Burulaş işçilerinin greve gitmesi sonrası, Büyükşehir Belediyesi alternatif önlemler alarak toplu ulaşımı aksatmadan sürdürdü. 1500 halk otobüsü seferde yer alırken, bazı metro seferleri stajyer sürücülerle devam etti.

20.05.2025 09:34  Güncelleme: 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da toplu ulaşımda grev.. Metro seferlerini stajyerler yaptı

Bursa'da metro seferleri aksamadı, 1500 halk otobüsü de seferlerini yapınca Bursalılar ciddi sıkıntı yaşamadı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey:

- "Ankara ve Konya'nın da vermiş olduğu aylık bedellerin üzerinde bir ücret vererek yine de sendikayı ikna edemedik"

-"Malesef sendikanın tutumundan dolayı da greve gitmek zorunda kalındı. Biz de hemen arkadaşlarımızla faaliyete başladık"

-"1500 civarında halk otobüsü de aynı anda görevi başında. Diğer çözümlerimiz de var. Biz bu grevi asla istemedik"

BURSA - Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan Burulaş işçileri greve gitti. Toplu ulaşımda yüzbinlerce Bursalının sıkıntı yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi ek tedbirler aldı. 1500 halk otobüsü aynı anda sabah saatlerinde sefere çıktı. Greve katılmayan bazı çalışanlar da görevinin başına geldi. Bazı noktalarda ise trenleri stajyerlerin çalıştırdığı öğrenildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sendikanın tutumundan dolayı greve gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Ankara ve Konya'nın da vermiş olduğu aylık bedellerin üzerinde bir ücret vererek yine de sendikayı ikna edemedik" dedi. Burulaş ise yaptığı açıklama yüzde 90,6 kapasite ile çalıştıklarını ve sorun yaşanmadığını duyurdu. Vatandaşların özel araçlarıyla çıkmasından dolayı bazı noktalarda trafik kilitlendi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, gece yapılan toplantıda BURULAŞ ile anlaşma sağlanamadığını saat 04.40'ta sosyal medya üzerinden duyurdu. Sendikanın taleplerinin karşılanmasının imkansız olduğunu belirten Bozbey, sabah saatlerinden itibaren ise yaklaşık bin 500 adet özel halk otobüsünün, Bursalı vatandaşları mağdur etmemek adına ring atacağını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Belediye Binası'nda yapılan ve gece 04.00 sıralarında biten toplantıda, anlaşma sağlanamadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ulaşımla ilgili sorun yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını, sendikayı ikna edemediklerini ifade ederek, "Bütçemiz oranında üstelik de Ankara ve Konya'nın da vermiş olduğu aylık bedellerin üzerinde bir ücret vererek yine de sendikayı ikna edemedik. Malesef sendikanın tutumundan dolayı da greve gitmek zorunda kalındı. Biz de hemen arkadaşlarımızla faaliyete başladık. Sizlerin ulaşımının hak olduğunu düşünerek hiç kimse ulaşım konusunda vatandaşlarımızın bir yerden bir yere gitmesini engelleyemez. Bu anlamda ben greve katılmayıp da görevinin başına dönecek olan dönmesini istediğimiz arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onlar vatandaşımızı bir yerden bir yere sağlıklı bir şekilde ulaştıracaklardır. 1500 civarında halk otobüsü de aynı anda görevi başında. Diğer çözümlerimiz de var. Biz bu grevi asla istemedik. İstememiz asla mümkün değil. Biz işçimizin yanındayız. Onların yaşam standartlarını yukarıya çekmek için elimizden geleni yaptık. Olağanüstü şartlara rağmen biz gerekeni yaptık, sendikayı ikna edemedik. Kısa süre içerisinde bu grev tamamlanır. Bursalı hemşerilerimiz nefes alır. İsteğimiz grevin bir an önce sona ermesi. Bunun için çaba gösteriyoruz. Sendika malesef başka şeyler düşünüyor olabilir. Ancak onun da takdirini çalışanlarımıza ve Bursa halkına bırakıyorum. "dedi.

Bozbey şunları kaydetti: "1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler; tren sürücülerimize net 73 bin 886 TL, bakım formenlerimize net 79 bin 576 TL, şoförlerimize net 62 bin 300 TL, temizlik görevlilerimize ise net 50 bin 508 TL'dir. 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler ise; tren sürücülerimize net 84 bin 237 TL, bakım formenlerimize net 90 bin 951 TL, şoförlerimize net 69 bin 585 TL, temizlik görevlilerimize net 56 bin 637 TL'dir. Önümüzdeki günlerde, günlük hayatın aksamaması için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Ayrıca Özel Halk Otobüslerimiz çalışmaya devam edecektir. Bursamızın hakkını ve hukukunu her şartta ve herkese karşı savunmaya devam edeceğiz"

Bazı noktalarda metro seferlerini stajyer sürücüler yaparken, yaklaşık bin 500 adet özel halk otobüsü de ring attı. Sabah saatlerinde çocuklarını kendi araçlarıyla okula götürmek isteyen ya da çalışmaya giderken toplu ulaşım tercih etmeyen vatandaşlar da trafiğe sebep oldu.

Başkan Mustafa Bozbey'in saat 10.30'da AKOM'da bir basın açıklaması yapacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Ulaşım, Genel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Genel Bursa'da Toplu Ulaşım Grevi: Metro Seferleri Stajyerler Tarafından Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
403 öğrencinin diploması iptal edildi 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan AK Partili rektöre sert sözler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler
Galatasaray’ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış Galatasaray'ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu 9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Fenerbahçe’nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı
Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü 20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
Kanarya ön eleme oynayacak Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolu Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü

10:40
Görüntü Türkiye’den Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
10:33
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10:31
İBB’ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları Taner Çetin’in rüşvet çarkı ifşa oldu
İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu 22 gözaltı kararı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı
15:35
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
15:27
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
15:19
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
15:06
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 11:00:17. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Toplu Ulaşım Grevi: Metro Seferleri Stajyerler Tarafından Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.