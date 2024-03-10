Bursa'daki Ulu Cami'ne 'Dünyada bir yolcu gibi ol' mahyası asıldı

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Tarihi Ulu Camisi'ne "Dünyada bir yolcu gibi ol" mahyası asıldı

Ramazanın ilk gününde tarihi camiye binlerce kişi akın etti

BURSA - Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan 400 yıllık mahya geleneği devam ediyor. Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına "Dünyada bir yolcu gibi ol" yazılı mahya asılırken, iki minare arasını süsleyen yazı, dron ile görüntülendi.

Bursa'da, selatin camileri arasında bulunan tarihi Ulu Cami'ye,

ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak iki minare arasına asılan mahyada, "Dünyada bir yolcu gibi ol" yazısı yer aldı. Hazırlanan mahya, ramazanın ilk günü itibariyle minareler arasını süsleyecek olurken, ilçenin bir çok noktasından görülen mahya dron ile görüntülendi. Öte yandan tarihi camiye binlerce vatandaş ilk teravi namazını kılmak için akın etti.