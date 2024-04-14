Bursa Hayvanat Bahçesine 2 yeni misafir - Son Dakika
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Bursa Hayvanat Bahçesine 2 yeni misafir

Bursa Hayvanat Bahçesi'ne yaklaşık bir buçuk ay önce gelen 2 sırtlan başta çocuklar olmak üzere, tüm misafirlerin ilgisini çekti. Sırtlanları ilk kez gören çocuklar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek televizyonda izledikleri hayvanları canlı görmenin mutluluğunu yaşadı.

14.04.2024 23:27  Güncelleme: 23:31
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Bursa Hayvanat Bahçesine 2 yeni misafir

BURSA - Bursa Hayvanat Bahçesinin 2 yeni misafiri başta çocuklar olmak üzere her yaştan ilgi görüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne yaklaşık bir buçuk ay önce gelen 2 sırtlan başta çocuklar olmak üzere, tüm misafirlerin ilgisini çekti. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nden gelen iki sırtlan için ayrılan özel bölümde doğal ortam oluşturulması hedeflendi. Günlük özel hazırlanan yiyeceklerle beslenen sırtlanlar hayvanat bahçesine renk kattı. Yetkililer, ilerleyen zamanlarda farklı tür hayvanların da bahçeye getirebileceğini söyledi. Sırtlanları ilk kez gören çocuklar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek televizyonda izledikleri hayvanları canlı görmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bursa Hayvanat Bahçesine 2 yeni misafir - Son Dakika

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