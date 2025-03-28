Bursa Ulucami Ramazanın Son Cumasında Doldu Taşdı - Son Dakika
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Bursa Ulucami Ramazanın Son Cumasında Doldu Taşdı

Bursa Ulucami Ramazanın Son Cumasında Doldu Taşdı

Bursalılar, Ramazan'ın son cumasında Ulucami'yi doldurarak ibadet etti.

28.03.2025 16:17
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Ramazanın son cumasında Ulucamii doldu taştı

BURSA - Ramazanın son cuma namazı feyzinden ve bereketinden yararlanmak isteyen Bursalılar, camilere akın etti. Bursa Ulucami'nin içi ve dışında adım atacak yer kalmadı.

Ramazan ayını en iyi şekilde ibadetle değerlendirmek isteyen Bursalılar, son cuma namazında camilerde boş yer bırakmadı. Camilerin iç mekanları tamamen dolarken avlularda da vatandaşlar saf tuttu. Bursa Ulucami'de adım atacak yer kalmadı.

Okunan hutbede, Ramazan ayının maneviyatı dile getirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bursa Ulucami Ramazanın Son Cumasında Doldu Taşdı - Son Dakika

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