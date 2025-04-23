Büyükçekmece'de Deprem Sonrası Teyakkuz Durumu

Büyükçekmece'de deprem için teyakkuza geçildi

İSTANBUL - Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından Büyükçekmece Belediyesi, vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için teyakkuza geçti.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece'de ciddi bir hasar yaşanmazken, 65 vatandaş çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurdu, bazı eski yapılarda ve bir camide çatlaklar oluştu.

Depremin ardından teyakkuza geçen Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, ilçenin 24 mahallesine dağılarak durum tespit çalışması yaptı.

Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren kamu binaları da dahil olmak üzere riskli bölgelerde incelemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, beraberindeki teknik ekibi ile birlikte, depremde risk alması olası yapıların bulunduğu bölgelerde incelemelerde bulundu. Bazı site ve binaların bodrumlarında kolon ve krişleri incelendi. Deprem sonrası evlerini boşaltarak parklarda ve toplanma alanlarında bir araya gelen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Akgün, yetkililerin açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda da uyarılardı.

Depremin ardından Afet ve Acil Durum Merkezi'nin toplandığını belirten Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, "Çok şükür depremin yarattığı panik etkisi dışında herhangi bir can ve mal kaybının olmaması hepimiz için en büyük teselli kaynağı. Bu deprem bizi deprem öncesi ve depren anı ile ilgili almamız gereken tedbirleri tekrar hatırlattı. Uzun süredir İstanbul Risk Afet Planı üzerinden tüm kurullarımızla birlikte çok kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu depremde 65'e yakın vaka yüksekten düşme, panik halinde oluşan kırık, kesik benzeri şeylerden dolayı sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Çok şükür acil yıkılması ve tahliye edilmesi gereken binamız henüz yok. Vatandaşlarımızdan şu ana kadar 5 tane incelenmesi talep edilen bina var. Bunların da ilk gözlemde çok büyük risk teşkil etmediği değerlendirilmekte" dedi.

"Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece ilçesi acil kriz merkezinde sayın Kaymakamımızın başkanlığında toplandık. Sayın kaymakamımızın ifade ettiği gibi biz 24 saat görev başındayız. Ekiplerimiz, teknik ekiplerimiz, afetle ilgili görevli ekipler şu an da teyakkuz durumuna geçirilmiştir. Sabaha kadar koordinasyon merkezinde olacağız. Kaymakamımızın, benim ve diğer arkadaşlarımızın telefonları, haberleşme cihazlarımız sürekli açık olacak. İnşallah olmaz ama büyük bir olay vuku bulduğunda hep birlikte yine kriz merkezinde toplanacağız. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim bu bir ikaz gibidir inşallah. Buy akşam vatandaşlarımızın evlerine girmeleri söz konusu olmayacaktır, girmeyeceklerdir. Hepimiz hem teyakkuzda olacağız hem de gücümüzü, imkanlarımızı Allah korusun bir deprem vuku bulduğunda birleştirip vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.