Çanakkale'de Nisan'da Kar Yağışı - Son Dakika
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Çanakkale'de Nisan'da Kar Yağışı

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Çanakkale-İstanbul yolunda Korudağ'da aniden etkili olan kar yağışı, sürücüleri zor durumda bıraktı.

07.04.2025 14:27
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Çanakkale- İstanbul yolunda kar yağışı etkili oluyor

Korudağ beyaza büründü

ÇANAKKALE - Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Çanakkale'de soğuk hava etkili oluyor. Çanakkale-İstanbul yolu üzerinde bulunan Korudağ beyaza büründü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Çanakkale'de etkisini göstermeye başladı. Nisan ayında gelen bu sürpriz kar yağışı, özellikle Gelibolu ilçesindeki Korudağ mevkii beyaz örtüyle kapladı.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede artıran kar yağışı, Çanakkale-İstanbul karayolu üzerinde yer alan Korudağ'da kış manzaraları oluşturdu. Beyaza bürünen dağlık alan, kartpostallık görüntüler sundu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri sahada

Kar yağışının ulaşımı aksatmaması için Karayolları ekipleri hızla harekete geçti. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolun trafiğe açık tutulması sağlandı. Ekipler, sürücülerin kış lastiği kullanmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çanakkale'de Nisan'da Kar Yağışı - Son Dakika

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