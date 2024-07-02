Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyeleri Ödeneklerini Filistin ve LÖSEV'e Bağışladı - Son Dakika
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Genel

Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyeleri Ödeneklerini Filistin ve LÖSEV'e Bağışladı

Çekmeköy Belediyesi meclis üyeleri, Temmuz ayı 1. meclis oturumunda aldıkları ödenekleri Filistin ve LÖSEV'e bağışlama kararı aldı. Bu örnek davranış, diğer belediyelere de örnek olması bekleniyor.

02.07.2024 22:09
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Çekmeköy Belediyesi'nden örnek davranış

Çekmeköylü Meclis Üyeleri'nden alkışlanan hareket

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi meclis üyeleri, Temmuz ayı 1. meclis oturumunda örnek bir davranışa imza attı. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun Temmuz ayı meclis üyesi ödeneklerini Filistin ve LÖSEV'e bağışlanması kararına AK Parti ve MHP gruplarından da destek geldi. Meclis oturumunda konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Çekmeköylü tüm komşularımın vicdanlarının sesi olan meclis üyesi arkadaşlarımın bu anlamlı duruşu hepimiz için gurur vesilesidir" dedi.

Çekmeköy Belediye Meclis Üyeleri, insani değerlere ve toplumsal sorumluluklara verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Belediye meclisi Temmuz ayı 1. oturumunda CHP Grup Başkanvekili Gülali Alagöz'ün grup olarak bu ay içerisinde alacakları ödenekleri Filistin ve LÖSEV'e bağışlayacaklarını belirtmesi üzerine AK Parti ve MHP gruplarından da bağışa destek geldi. Örnek bir davranışa imza atan meclis üyeleri, Temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek 2 oturum için alacakları ödenekleri insani yardımlarda kullanılması için Filistin halkına ve LÖSEV'e bağışlayacak.

"Bu anlamlı duruş hepimiz için gurur vesilesi"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Çekmeköy Belediyesi'nde yer alan 37 meclis üyesi arkadaşım çok değerli ve anlamlı bir karara imza attılar. CHP'li arkadaşlarımın, 'İki oturum bedelini Filistin'e ve LÖSEV'e bağışlayalım' önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Göreve geldiğimizde, "Kavga etmeyeceğiz. Halkın ve mazlumun yanında olacağız" demiştik. Çekmeköy'lü tüm komşularımın vicdanlarının sesi olan meclis üyesi arkadaşlarımın bu anlamlı duruşu hepimiz için gurur vesilesidir. Şahsım adına bu anlamlı bağış kampanyası için meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimizin almış olduğu bu karar, toplumun tüm kesimlerine yönelik duyarlılığımızın ve sorumluluğumuzun önemli bir göstergesidir. Filistin ve LÖSEV'e yapılacak bu bağışlar, ihtiyaç sahibi insanlara umut olacak ve yardımlaşma kültürümüz güçlendirmek adına önemli bir örnek olacaktır" dedi.

"Umarım İstanbul'daki bütün belediyeler için bu örnek bir davranış olur"

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gülali Alagöz, "Biz, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak zulme uğrayan ve zor günler yaşayan Filistin halkı ve LÖSEV'e Temmuz ayında alacağımız ödenekleri bağışlamak istiyoruz. AK Parti grubunu da yanımızda görmek isteriz. Filistin'de çocuklar kötü durumda. Temmuz ayı için alacağımız ödeneklerin bir tanesini Filistin'e bir tanesini de LÖSEV'e bağışlanması istiyoruz. Çekmeköy İlçe Belediye Meclisi'nin almış olduğu bu karar umarım İstanbul'daki bütün belediyeler için bu örnek bir davranış" diye konuştu.

"Biz de varız"

AK Parti Grup Başkanvekili Fatih Sırmacı, "Filistin'de yaşanan katliam ve zulüm ile ilgili CHP grubu adına söz alan ve bizi bağış yapmaya teşvik eden Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gülali Alagöz'e bu hassas davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Çekmeköy Belediye Meclisi'nin bu farkındalığı oluşturmak adına yaptığı davranışın arkasındayız. Ak Parti grubumuzda bu davete karşılıksız kalamaz biz de varız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyeleri Ödeneklerini Filistin ve LÖSEV'e Bağışladı - Son Dakika

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