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Çekmeköy'de öğrenciler çöpleri toplayıp dönüştürme uygulaması gerçekleştirdi

İSTANBUL - 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında Çekmeköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından renkli bir etkinlik düzenlendi. "Sıfır Atık Prensibine Uygun Atıkların Toplanması" temasıyla düzenlenen programa Reşadiye Mesire Alanı ev sahipliği yaptı.

Çekmeköy Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası'nda Reşadiye Mesire Alanında okulların da katılımıyla bir farkındalık programı düzenledi. Yüzlerce öğrencinin katıldığı programda Çekmeköy Belediyesi Çevre Mühendisleri çocuklara uygulamalı eğitimler verdi. Yapılan etkinlikte gönüllü öğrencilere temiz çevre bilinci ve geri dönüşüm atıklar hakkında bilgilendirme de yapıldı. Öğrencilere, atık yağ, pil, ambalaj (kağıt, plastik, metal, cam), cam ve atık elektronik atıklar gibi geri kazanılabilir bütün gruplar hakkında bilgiler eğlenceli atölyelerle anlatıldı. Öğrenciler eğitimlerin ardından uygulama safhasına geçerek, Reşadiye Mesire Alanı'nda çöpleri toplayıp dönüştürme uygulaması gerçekleştirdi.

Şehrin Oksijen Deposu Çekmeköy

Özellikle çocuk ve gençlere çevre bilincinin aşılanması ve bunun sürdürülebilir hale gelmesini önemsediklerini kaydeden Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Varlı, şunları söyledi: "Bu etkinlik dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanıyor. Temiz havası bol oksijeniyle Çekmeköy bir şifa bölgesidir. Ormanlar içinde barındırdığı bitkiler kuşlar ve böceklerle hayatımız üzerinde önemli yeri var. Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından 37 adet bitki çeşidi Reşadiye bölgesinde tespit edilmiştir. Çekmeköy, İstanbul'un eğlence ve mesire alanları, en iyi kaynak suları da Çekmeköy'de yer alır. Biz bu kaynakları gelecek nesillere bırakacağız, bizim dünyamız burası. Çekmeköy Belediyesi olarak hazırlıklarımızı yaptık ve çevreyi koruyacağız. Etkinliğimize katılan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak için çalışıyoruz

Çekmeköy Belediyesinde görevli Çevre Mühendisi Sema Erata Küçükdağ, "Türkiye Çevre Haftası'nı kutlamak üzere toplandık. Bu yılki temamız 'Dünyamız Hepimiz İçin Var'. Biz de bugün ormanlarımız da bir etkinlik düzenlemek istedik. İlk ve ortaokulu öğrencilerimizi buraya davet ettik. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek için çöp toplama etkinliği yaptık. Son olarak da hazırladığımız eğlence ile birlikte çocuklarımızı okullarına göndereceğiz." dedi.

Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor

Çekmeköy'de düzenlenen etkinliğe katılan 7'nci sınıf öğrencisi Merve Özdemir, "Bugün Çevre Günü için burada bir araya geldik. Etkinlik çok güzel başladı ve devam ediyor. Geri dönüşüm konusunda duyarlı olmalıyız. Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. Ben kendi imkanlarımla evde pil biriktiriyorum. Herkes bunu yapabilir. Bugün düzenlenen etkinlik için de Çekmeköy Belediyesi'ne teşekkür ederiz" diye konuştu.